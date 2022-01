Canción: Charli XCX y Rina Sawayama – «Beg for You»

Charli XCX ha compartido su nueva canción Beg for You en la que cuenta con la colaboración de Rina Sawayama, como nuevo adelanto de su próximo álbum Crash, que saldrá el 18 de marzo.

Sobre la canción

Título: Beg for You

Incluida en: Crash

Fecha de publicación: 18 de marzo

Sobre la canción: El tema ha sido producido por el músico londinense Digital Farm Animals.

Sobre el disco: Charli XCX ha sabido rodearse muy bien para su nuevo trabajo, en el que además de Sawayama, contará con la colaboración de Oneohtrix Point Never, A. G. Cook, George Daniel de The 1975 y Ariel Rechtshaid, entre otros.

Singles anteriores: New Shapes, Good Ones y Gone.

Charli XCX y Rina Sawayama – Beg for You

