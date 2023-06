Canción: El Último Vecino – «Matadora»

Los de Gerard Alegre, la banda catalana El Último Vecino, presentan Matadora como tercer single de adelanto de su cuarto álbum. Y lo hace a lo grande, acompañándolo con una visual made in Gerard, y firmando incluso la portada del single.

No se si será porque este año, El Último Vecino, cumple una década en activo pero ha decidido ser el autor de las portadas, fotos y videoclips de los anticipos de este cuarto disco. En esa línea se desarrolla el corto que acompaña a Matadora, muy de casa; aunque está grabado en una estación de metro. Claramente en una atmósfera ochentera, pero en la actualidad. Porque Gerard, amigo, ese cigarrillo ni de coña lo encendemos ahora ahí abajo. En fin, cosas del progreso.

También se ha currado la portada del single. Y oye, yo no es que entienda mucho de arte, pero a mí me gusta. Creo que no está nada mal, bien ejecutada y definiendo el concepto de la canción en sí. Porque Matadora tiene sus puntos sombríos, como el cielo oscuro de la portada o la forma de proceder en el resto del dibujo. Al estilo: «hoy te quedas sin patio y copias cien veces…«, enfadado y solo. Vean…

Portada del single Matadora de El Último Vecino. Dibujo y diseño por Gerard Alegre

Porque ella, Matadora, es muy de dolor, de abandono, frustración. Vamos, que ese ritmo alegre y acelerado que define el estilo de la canción, es todo fachada. Chapa y pintura que se suele decir. Pero que no está sola, eh! Para nada. Matadora tiene dos hermanos mayores, Demasiado y La Vereda De La Puerta De Atrás, que la acompañarán en ese cuarto álbum que no debe tardar en ver la luz. Y Gerard tampoco ha estado solo en la producción, Innercut lo ha acompañado en el proceso. Quedando Casa Maracas a la espera para publicarla.