Canción: Empress Of – «Save Me»

Empress Of ha publicado una nueva canción titulada Save Me por su cuenta, después de que, en los últimos meses, haya protagonizado principalmente colaboraciones como Note To Self con Jim-E Stack, Love In Reverse con MNDR y Vacío con Jarina De Marco.

Sobre este nuevo tena, Lorely Rodriguez afirma que es «probablemente una de mis canciones favoritas de todas las que he hecho. Nunca antes había puesto usado instrumentos de cuerdas en directo en una grabación, fue muy emotivo. Hay una urgencia sexual. Hay un juego de poder. Creo que es una de las canciones más sexys que he hecho».

Empress Of – Save Me

