Canción: Fever Ray – «Kandy»

Karin Dreijer AKA Fever Ray ha compartido su nuevo sencillo Kandy, el tercero que escuchamos de su próximo álbum Radical Romantics, antes de su lanzamiento el 10 marzo a través de Rabid Records. La canción fue co-producida y co-escrita con su hermano Olof Dreijer, con quien se presentó como parte de The Knife antes de que la banda se disolviera en 2014.

Sobre la nueva canción Kandy

¿Qué nos cuentan sobre el single? Es uno de los cuatro temas del próximo álbum en los que los hermanos se reunieron para escribir y producir por primera vez en ocho años. «Traté de sintonizarme lo más posible con es estilo de Fever Ray y probé muchos estilos diferentes, o ropa, como suelo decir cuando hablo de diferentes sugerencias de producción musical. Pero al final sacamos el mismo sintetizador que ya usamos para la canción de The Knife The Captain, el SH101, y simplemente funcionó», afirma Olof Dreijer.

¿Sobre qué trata el videoclip? En el video, dirigido por Martin Falck, vemos de nuevo a los hermanos juntos en el escenario, en una especie de homenaje al video de Pass This On de The Knife.

Anteriores singles del disco: What They Call Us en octubre y Carbon Dioxide en noviembre.

Sobre el disco Radical Romantics

Fecha de publicación: 10 de marzo

Sello: Rabid Records

¿Qué sabemos sobre el disco? Para empezar, marca el reencuentro de los hermanos Dreijer en la escritura y producción por primera vez en 8 años. El álbum también cuenta con contribuciones de Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails, el artista experimental y productor Vessel, el DJ y productor portugués Nídia, entre otros.