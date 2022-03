Canción: Flower Face – ‘Pisces Moon’

La artista canadiense Ruby McKinnon, en su proyecto como Flower Face presenta Pisces Moon, la tercera entrega perteneciente a su próximo disco The Shark In Your Water que verá la luz el 27 de mayo a través del sello Nettwerk.

El single viene acompañado de un melifluo videoclip, filmado en el Capitol Theatre Winsor (Ontario, Canadá), en lo que podemos intuir como un deseo íntimo de Ruby.

Pisces Moon es un tierno anhelo de juventud; suave, inocente y cargado de sensibilidad.

Sobre la canción

Artista: Flower Face

Canción: Pisces Moon

¿Qué nos dicen sobre el tema? La autora, Ruby McKinnon, explica Pisces Moon con las siguientes palabras:

«Cuando escribí Pisces Moon tenía en mente a alguien en concreto, pero a medida que seguía trabajando en ella a través de los arreglos y las demostraciones y todo eso, me di cuenta de que en realidad se trata de mí misma y de mis propias debilidades y comportamientos. Cuando era más joven, al enamorarme por primera vez, me costaba mucho controlar esas partes de mí misma. En general, soy una persona voluntariosa y asertiva, pero habría hecho cualquier cosa para mantener a la persona que amaba conmigo. He sacrificado mucha dignidad y orgullo en mi desesperación por hacer que alguien se quede. Poco a poco he aprendido que eso nunca funciona, y por lo general puedo rechazar esos impulsos cuando empiezan a salir a la superficie.

Pero ser vulnerable es aterrador, y la racionalidad no siempre está sobre la mesa. Hay que encontrar un equilibrio entre cuidar de uno mismo y ser fiel al corazón. No quiero volverme fría, pero tampoco quiero ser imponente. La imagen del tren es un hilo conductor en todo el disco, pero es especialmente importante en esta canción. Para mí, los trenes simbolizan el suspiro y la añoranza, y el quedarse congelado en el lugar mientras lo que más quieres en el mundo pasa volando a tu lado».

Género musical: Bedroom pop

Suena a … Japanese Breakfast, Phoebe Bridgers, Big Thief

Videoclip: Se levanta el telón en el Capitol Theatre Windsor y muestra a McKinnon sola en el escenario. Poco a poco se van acercando multitud de músicos sentados entre el público para unirse a ella bajo los focos mientras la canción crece con una grandiosidad sombría. Pero una persona no abandona su asiento quedándose entre el público. Es un chico que mira con angustia antes de salir finalmente, es su anhelo.

Dirigido por Mathew Pimental bajo la idea y producción de Ruby McKinnon.

Discográfica: Nettwerk Records

Pertenece a … The Shark In Your Water, el próximo álbum de los canadienses Flower Face que saldrá el próximo 27 de mayo vía Nettwerk y siendo el tercer LP en la carrera del grupo de Montreal.

Flower Face – ‘Pisces Moon’

