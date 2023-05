Canción: Foo Fighters – «Show Me How»

Foo Fighters no paran de sorprendernos. Después de lanzar dos singles de su próximo álbum, But Here We Are, la banda liderada por Dave Grohl nos presenta una nueva canción, Show Me How, que cuenta con la colaboración especial de su hija Violet Grohl.

La canción es una delicada pieza de dream-pop que contrasta con el sonido más rockero de los anteriores singles, Rescued y Under You. En Show Me How, Dave y Violet Grohl cantan juntos casi todo el tema, en una armonía que refleja el vínculo entre padre e hija. Al final, Violet repite varias veces la frase «I’ll take care of everything» (Me ocuparé de todo), como un gesto de apoyo y consuelo.

Un álbum marcado por la pérdida de Taylor Hawkins

La letra de Show Me How es claramente una expresión del duelo que siente la banda por la muerte de su baterista Taylor Hawkins, ocurrida el año pasado. «Where have you gone?/I walk in circles/Back to square one» (¿Dónde has ido?/Camino en círculos/De vuelta al punto de partida), dice el inicio de la canción, que refleja la confusión y el vacío que deja la ausencia de un amigo y compañero.

Los otros dos singles del álbum también tratan sobre la pérdida de Hawkins, y muestran cómo los Foo Fighters han intentado superar el dolor y seguir adelante con su música. El álbum But Here We Are es el primero que graban sin Hawkins, y en él Dave Grohl se encarga de tocar la batería. Para los conciertos en directo, la banda ha fichado a Josh Freese, un experimentado baterista que ha tocado con Guns N’ Roses, Nine Inch Nails o A Perfect Circle, entre otros.

Un videoclip dirigido por Tim Kellner

La canción Show Me How viene acompañada de un videoclip dirigido por Tim Kellner, que muestra imágenes relajantes y evocadoras de paisajes naturales, animales y personas. El vídeo transmite una sensación de paz y tranquilidad, acorde con el tono de la canción.

El videoclip se puede ver en el canal oficial de YouTube de los Foo Fighters, donde también se pueden escuchar los otros dos singles del álbum. But Here We Are saldrá a la venta el 2 de junio bajo el sello Roswell Records/RCA Records, y ya se puede reservar en las plataformas digitales.

Los Foo Fighters han vuelto a los escenarios este mes de mayo, después de ofrecer dos conciertos tributo a Hawkins a finales del año pasado. La banda tiene previsto actuar en varios festivales y girar por diferentes países durante este verano. Sin duda, será una oportunidad única para disfrutar de su nuevo material y recordar a su querido baterista.