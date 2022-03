Canción: Gáldrick – «El tren»

El tren es el primer single de Gáldrick, la carta de presentación del joven autor Galdric de la Torre Ávalos, músico y escritor Doctorado en literatura Hispánica.

Sobre «El Tren», su autor nos cuenta: «Luis Eduardo Aute, en una entrevista creo que de los años 80, cuando le preguntaron por sus canciones dijo que él hacía «canciones imaginadas». La canción del «El tren», aunque la escribí en la primavera de 2019, cuando me encontraba en un estado de convalecencia, me gusta pensar que la imaginé a comienzos del verano de 2018, mientras vivía en Barcelona, donde estuve unos meses en casa de unos amigos. Me sentía vacío e inestable; miraba la luz del mediodía: cómo se filtraba, invadiéndolo todo, por el balcón de aquel piso de Glorias. Era una luz dorada, intensa, muy parecida a la que tiempo después me encontraría contemplando la Vega de Granada. Aquella luz me hizo pensar que las cosas podían ser de otra manera.»

El tren es el primer adelanto del álbum debut de Gáldrick, que verá la luz muy pronto bajo el nuevo sello discográfico Neu! El disco ha sido mezclado en analógico por Xebi SF y Carles Xirgo y Mario G. Alberni (Estudio Kadifornia) ganador de un Premio Grammy 2021 se ha encargado de la masterización.

Viene acompañado de un videoclip dirigido por el creativo barcelonés Bernarda (Rigoberta Bandini, Diamante Negro…).

Gáldrick – El tren

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!