Canción: Joy Anonymous – «Head To The Sky»

Hace tan solo unos días, Joy Anonymous, el dúo formado por Henry Counsell y Louis Curran, nos sorprendió con su nuevo tema Head To The Sky. Clara Amfo lo presentó en BBC Radio 1 como su Hottest Record y desde entonces no ha dejado de sonar en todo tipo de plataformas.

Head To The Sky es una canción que transmite optimismo y fuerza para superar los obstáculos de la vida. Y es que esa era la intención del dúo, que ha logrado conectar con su público, que están llenando el nuevo tema de comentarios positivos, destacando su energía eléctrica, su preciosa melodía y sus vibraciones positivas.

Joy Anonymous lleva tiempo dando que hablar en la escena musical, con temas como 404, que se ha convertido en un himno cargado de energía . El dúo ha demostrado su talento en directo en festivales como Glastonbury y en eventos como el que organizaron con Save Our Scene en Hackney Wick. Su repertorio incluye otros temas como 404, God Only Knows, Easy To Improve, Don’t It Make You Feel, Love’s Not Real, Take To The Light y Overcome.

Después de lanzar Head To The Sky, Joy Anonymous tiene previsto actuar en Boomtown, Boardmasters y el Four Tet’s Finsbury Park all-dayer con su directo caracterizado por ser una explosión de energía y carisma.

En resumen, Head To The Sky es una muestra más del talento de Joy Anonymous para crear música que levanta el ánimo y el ritmo. Con una base de fans cada vez mayor y una agenda de directos muy apretada, Joy Anonymous es un dúo de producción que hay que seguir muy de cerca en la escena musical.