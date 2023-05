Julie Byrne ha lanzado una nueva canción llamada The Greater Wings, que es el primer single de su nuevo álbum homónimo. El disco saldrá el 7 de julio y será el primero que la cantautora publica en seis años y su debut con el sello Ghostly International. El disco fue escrito a lo largo de varias estaciones, inspirándose en las noches de gira, los períodos de aislamiento y los viajes por el país para sus diversas colaboraciones entre Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

La grabación comenzó con el fallecido Eric Littmann (Phantom Posse, Steve Sobs) – su socio creativo de toda la vida y productor de Not Even Happiness – y terminó en los Catskills de Nueva York con el productor Alex Somers (Sigur Rós, Julianna Barwick).

Una canción sobre el compromiso y la esperanza

The Greater Wings es una canción sobre el compromiso y la esperanza, con la voz de Byrne acompañada por una guitarra acústica y unos arreglos atmosféricos. La canción es también la que abre el álbum y le da título. Byrne explica: “Mi esperanza para The Greater Wings es que viva como una carta de amor a mi familia elegida y como una expresión de la profundidad de mi compromiso con nuestro futuro compartido. Ser remodelada por el dolor también me hace más consciente de lo que la muerte no me quita. Lo comprometo con el corazón, con las palabras, con el sonido. La música no está ligada a ningún tipo de tiempo lineal, así que en la capacidad de grabar y hablar al futuro: esto es lo que se sentía para mí, cuando éramos simultáneos, vivos, ocurriendo todos a la vez. Lo que se ha sentido ir contra mi límite y empujar, el amor que ha hecho que valga la pena toda esta lucha. Estos recuerdos son mis valores, me pertenecen”.

Una gira por Reino Unido e Irlanda para noviembre

Julie Byrne no solo ha anunciado su nuevo álbum, sino también una gira por Reino Unido e Irlanda para noviembre, donde presentará sus nuevas canciones en directo. La gira comenzará el 3 de noviembre en Brighton y terminará el 13 de noviembre en Dublín. Las entradas ya están a la venta en su página web.

The Greater Wings es el tercer álbum de Byrne, después de Rooms With Walls and Windows (2014) y Not Even Happiness (2017). Este último fue aclamado por la crítica y le valió comparaciones con artistas como Joni Mitchell, Leonard Cohen o Nick Drake.