Canción: Keith Richards – «Demon»

Tras el gran éxito del single How I Wish (Live) de Keith Richards, ahora llega Demon, una nueva canción donde Keith vuelve a mostrar otra de las deliciosas y rockeras composiciones que grabó hace 30 años, junto a su mítica banda X-Pensive Winos, y que hoy en día, siguen manteniendo ese especial feeling que siempre desprende el legendario guitarrista de The Rolling Stones.

Keith Richards lanzará una caja super-deluxe de edición limitada, de su brillante segundo álbum en solitario Main Offender, el 18 de marzo de 2022 a través de BMG, que presenta una gran cantidad de joyas musicales, a las que ahora se añade la grabación inédita en directo Winos Live In London ’92, registrada en la legendaria sala Town & Country Club, en Kentish Town.

Esta edición especial incluirá un libreto exclusivo de 88 páginas con fotos inéditas, reproducciones de letras escritas a mano por el propio Keith, pruebas previas impresas del lanzamiento del álbum y muchos más detalles. Además de un sobre que contiene réplicas exactas de materiales promocionales y de la gira, cedidas del archivo personal y secreto de Keith.

Main Offender se lanzó originalmente en octubre de 1992, cuatro años después de Talk Is Cheap y presenta a sus amados músicos X-Pensive Winos: el batería y colaborador durante largo tiempo Steve Jordan (actual batería de los Rolling Stones, tras el fallecimiento del omnipresente Charlie Watts), el guitarra Waddy Wachtel, el bajista Charley Drayton, el teclista Ivan Neville, la cantante Sarah Dash, y Bernard Fowler y Babi Floyd en los coros.

Las cautivadoras 10 pistas de Main Offender incluyen muchos temas indispensables para el Rock como los sencillos Wicked As It Seems, Eileen, Demon y Hate It When You Leave. El álbum fue producido por Keith Richards, Waddy Wachtel y Steve Jordan. Jordan también es el encargado de la mezcla y producción del álbum adicional en vivo.

Keith Richards – Demon

Tracklist del disco

‘Main Offender’ Tracklisting

999 Wicked As It Seems Eileen Words Of Wonder Yap Yap Bodytalks Hate It When You Leave Runnin’ Too Deep Will But You Won’t Demon

‘Winos Live In London ‘92’ Tracklisting

Take It So Hard 999 Wicked As It Seems How I Wish Gimme Shelter Hate It When You Leave Before They Make Me Run Eileen Will But You Won’t Bodytalks Happy Whip It Up

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!