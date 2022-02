Canción: Kora – «en ningún lugar»

El pasado viernes, la jovencísima y muy talentosa artista Kora, publicaba «en ningún lugar«, canción principal y vertebradora de lo que será su primer álbum, fuera de lugar, que verá la luz el próximo 11 de marzo.



en ningún lugar le salió de manera natural y cualquiera podríamos identificarnos con el sentimiento que la inspiró: aun estando en todos lados, a veces sigue pareciendo que no te encuentras en ningún sitio concreto, sea físico o no. Sentir que no acabas de estar en ningún lugar tiene su parte positiva; hace que encuentres tu propio hogar donde menos te lo esperas. En el caso de Kora, su hogar estaba en la música.

«No puedo separar lo que soy de lo que creo, en ambos sentidos de la palabra. La música retrata aquello que pasa por mi cabeza y por mi vida. Este disco es una parte de mí.»



Este nuevo single, al igual que el resto del disco, fue grabado en el estudio casero de la propia Kora a lo largo de los meses finales de 2021. También ha sido mezclado y masterizado por ella misma y todos los instrumentos los toca la jovencísima artista catalana.

Tras dos años sacando temas y EPs con una muy buena acogida, como es el caso de canciones como Marte o Paciencia, entre otras, el próximo 11 de marzo Kora presenta su puesta de largo, el LP fuera de lugar.

Con un registro tan cerca del jazz como de la bossa nova, el blues, la electrónica y el pop más brillante, Kora ha conseguido articular un discurso absolutamente propio, con un marco de referencias tan atípico como completamente necesario para entender nuevas narrativas para la música pop contemporánea.

Kora – en ningún lugar

