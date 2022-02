Canción: Marillion – «Murder Machines»

Marillion acaba de publicar Murder Machines, segundo tema de su próximo y nuevo disco An Hour Before It’s Dark. Se trata de una magnífica canción que viene acompañada de un videoclip tremendo que describe, de forma muy hábil y dura, el mundo que vivimos.

El vocalista de la banda, Steve Hogarth lo explica así: «Murder Machines es una canción que nació en los tiempos difíciles del encierro y el distanciamiento social, pero se ha convertido en algo más que un simple espejo de nuestro tiempo. Intenté no escribir sobre la pandemia, sin embargo, ésta ha sido parte esencial en mi reciente pasado y no he podido evitar abordarla. Es por ello que va más allá de esa realidad pandémica, porque trata sobre lados preciosos y oscuros de las relaciones humanas. Solo pensar en la terrible realidad de abrazar a un padre o a una madre que podría suponer matarlos, dio origen a esta canción. La letra también se desarrolla en torno a los celos y la angustia, el dolor que supone ver a la mujer que amas abrazar a otro hombre, o sobre el ‘asesinato’ emocional del adúltero en serie».

Hogarth aprovechó también la ocasión para darnos una dura advertencia sobre las amenazas que cuelgan hoy en día sobre nuestras cabezas y que aún estamos muy lejos de ser consciente de ellas, por ejemplo, estar sujetos por los poderosos brazos de las superpotencias o estar en manos de posibles psicópatas que tienen el dedo muy fácilmente puesto en el gatillo. Por ello nos advierte que tengamos mucho cuidado con las máquinas asesinas.

Lo que se sabe del álbum

La fecha de publicación oficial del nuevo disco será el 4 de marzo de 2022, por lo que aún habrá que esperar. El disco contendrá siete temas y será publicado a través del sello Ear Music.

El título del disco, Una hora antes de que oscurezca, hace referencia a la hora límite de los niños para jugar fuera de casa, y a esa alocada lucha a contrarreloj a la que estamos sometidos todos los días por el cambio climático, la crisis energética, la escasez de recursos naturales, y el stress al que estamos sometidos. Todo ello, al mismo tiempo, se amalgama en una dura metáfora vinculada a los últimos minutos de vida de una persona.

Marillion dejó muy clara la razón principal por la que el disco está tardando más de la cuenta en ser lanzado al mercado: «A pesar de que el álbum se terminó en 2021, lanzaremos el disco en marzo de 2022. No se ha podido hacer antes a causa de la escasez mundial de cartón y por la escasez de instalaciones de fábricas de vinilos. Todos los artistas se enfrentan a la misma realidad».

Sobre Marillion

Se trata de una banda de rock británica formada en Aylesbury, Buckinhamshire, Inglaterra, durante 1979. Está reconocida a nivel mundial como la banda de mayor éxito de las que brotaron en el rock neoprogressive de United Kingdom en los años ochenta del siglo XX. A lo largo de existencia, ha vendido más de 15 millones de álbumes en todo el mundo

Su discografía en estudio desde el año 1982 cuenta a la fecha, cuenta con un haber de 19 álbumes, divisibles entre dos épocas desiguales y marcadas por la salida de Fish, el cantante original de la formación a fines de 1988, y el ingreso del nuevo Steve Hogarth a inicios de 1989. Actualmente Marillion está formado por Steve Hogarth en vocales, Steve Rothery en la guitarra (miembro original y fundador de la banda), el tecladista Mark Kelly, el bajista Pete Terawas y el percusionista Ian Mosley.