Canción: Nation Of Language – «Too Much, Enough»

Nation Of Language ha vuelto con fuerza. La banda ha compartido su último sencillo, Too Much, Enough, un adelanto de su esperado álbum Strange Disciple, que está previsto para el 15 de septiembre bajo el sello PIAS. En este nuevo tema, el trío integrado por Ian Devaney, Aidan Noell y Alex MacKay aborda las consecuencias negativas de sumergirse en los interminables «ciclos enfurecedores, adictivos y generadores de ansiedad de las noticias televisivas».

El video musical, una experiencia absurda y estelar, cuenta con la participación de varias estrellas destacadas, como el actor nominado al Emmy Jimmi Simpson (Westworld, It’s Always Sunny In Philadelphia) y talentosos músicos como Reggie Watts, Kevin Morby, Tomberlin, Adam Green de Moldy Peaches y Greg Rutkin de LVL UP. También se suman a la diversión familiares y amigos del grupo.

En este video, dirigido magistralmente por Robert Kolodny, la banda toca sus contagiosas melodías sintéticas mientras satiriza los típico programas de televisión pensados para generar polémica. La pieza audiovisual celebra la libertad de no dejarse manipular por emociones destructivas y presenta un enfoque más absurdo para alejarse del cebo de indignación que muchas veces vemos en los medios.

Too Much, Enough es solo una muestra del fascinante universo que nos espera en Strange Disciple, el próximo álbum de Nation Of Language. El trío ha trazado un camino temático que explora las «obsesiones poco saludables presentes en la vida cotidiana», y cada sencillo lanzado hasta ahora, como Sole Obsession, Weak In Your Light y Stumbling Still, ha dejado huella en el público con su emotividad y originalidad.

Os dejamos con el tracklist:

01 Weak in Your Light

02 Sole Obsession

03 Surely I Can’t Wait

04 Swimming in the Shallow Sea

05 Too Much, Enough

06 Spare Me the Decision

07 Sightseer

08 Stumbling Still

09 A New Goodbye

10 I Will Never Learn