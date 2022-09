Canción: Rina Sawayama – «Hurricanes»

En el adelanto final de su segundo álbum, Hold The Girl, que saldrá este viernes 16 de septiembre a través de Dirty Hit, Rina Sawayama lanza un himno pop-rock llamado Hurricanes.

Se trata del quinto single de Hold The Girl tras la publicación de This Hell, Catch Me In The Air, la canción que da nombre al álbum y finalmente Phantom el mes pasado.

En solo unos días, tendremos el disco al completo, pero mientras, sigamos descubriéndolo con este Hurricanes.

Sobre Rina Sawayama

Guiada por una visión caleidoscópica del pop, la británica de origen japonés Rina Sawayama sorprendió a los fans del pop menos convencional en 2007 con un EP homónimo que mezclaba R&B, electro y melodías rotundas con irresistible naturalidad. Su primer álbum incorpora guitarras metálicas y pop azucarado en la imparable “STFU!” y lleva al oyente por un viaje de descubrimiento que tiene tanto de audaz exploración musical como de poético regreso a las raíces personales. Y nadie debería perderse su colaboración con Pabllo Vittar, otra iconoclasta del pop, en la palpitante “Comme Des Garçons".

Discografía de Rina Sawayama

Sawayama (2020)

Hold The Girls (2022)

