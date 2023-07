Canción: Róisín Murphy – «You Knew»

Róisín Murphy está de regreso con su nueva canción titulada You Knew. Este sencillo prometedor es parte de su próximo álbum Hit Parade, programado para su lanzamiento el 8 de septiembre a través de Ninja Tune con la producción a cargo del talentoso DJ Koze.

El viaje musical de Róisín Murphy en este nuevo trabajo ha sido respaldado por impresionantes sencillos previos como The Universe, Fader y CooCool. Ahora, la emoción crece aún más con el lanzamiento de You Knew, acompañado de impactantes remezclas a cargo del productor londinense Payfone y del artista de house neoyorquino Eli Escobar.

Además, en unas declaraciones para acompañar el lanzamiento, Róisín Murphy ha revelado que You Knew es una canción que relata su vida. Con valentía y franqueza, Murphy comparte su experiencia de amar intensamente sin recibir amor a cambio. La artista se enorgullece de haberse entregado sin reservas, aunque no siempre haya sido correspondida. «En sus propias palabras, You Knew es la historia de mi vida. «Soy un libro abierto, me expongo y mis motivaciones son evidentes. Muchas veces, he amado valientemente y no he sido amada a cambio, y estoy orgullosa de eso. Esa frase, You Knew lo resume todo, de hecho, podrían grabarla en mi lápida, ¡aunque ya decidí que dirá… ¡Tuviste tu oportunidad!», asegura.

Mientras esperamos ansiosamente el lanzamiento de Hit Parade el 8 de septiembre, You Knew nos brinda un adelanto emocionante y nos deja con la certeza de que Róisín Murphy seguirá dejando una marca duradera en el panorama musical.