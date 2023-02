Canción: Rose Walton – “Turning Up The Flowers”

Rosa Walton de Let’s Eat Grandma ha publicado una primera canción en solitario fuera de la banda, Turning Up The Flowers, escrita para el videojuego Honkai Impact 3rd y que explora la conexión entre la naturaleza, la luz y las relaciones humanas.

¿Qué nos cuentan sobre la canción?

Rosa Walton describe Turning Up The Flowers como “una canción sobre el mundo sintiéndose muy brillante y vivo, y las personas que amas siendo fundamentales para esto, pero también elevándolas para que puedan verlo. Establece paralelismos entre la naturaleza, la luz y la conexión entre las personas, con la idea de que todo está tan entrelazado y que en el fondo es casi lo mismo. Se trata tanto de mirar la naturaleza y sentirte cerca de alguien que amas, como de la naturaleza que se ve más hermosa gracias a esa persona».

¿Y qué sabemos sobre los últimos proyectos de Let’s Eat Grandma?

Como banda, Let’s Eat Grandma publicó su más reciente disco Two Ribbons el año pasado. También trabajaron en la banda sonora de la serie de Netflix The Bastard Son & The Devil Himself. Por lo que sabemos, todavía no han anunciado ningún nuevo álbum en solitario para la banda, pero nunca se sabe lo que nos puede traer el futuro.