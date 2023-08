Canción: Sigrid – “The Hype”

La cantante pop noruega Sigrid ha lanzado un nuevo sencillo llamado The Hype. La canción trata sobre cumplir con las expectativas, tanto en el amor como en el trabajo, y comienza de manera soñadora para ir creciendo hacia un apasionado estribillo en el que Sigrid canaliza sus emociones de forma emocionante y desafiante.

La pista fue co-producida por Sigrid y su colaborador de siempre Askjell, que co-escribió una de sus baladas más conocidas, Dynamite. En relación a la canción, Sigrid declaró: “Hemos estado todos allí, cuando te preguntas si has estado a la altura de las expectativas. Pensé en el término ‘Hype’, en el amor y en el trabajo, y las preguntas que te haces sobre si realmente estuviste a la altura del ‘hype’. Así que ¡escribí una canción al respecto! Con mi trabajo como artista, a veces he sentido que he intentado estar a la altura de mí misma de alguna manera, pero una versión de mí que se ve como yo, pero más genial, más segura y de gira por el mundo».

“Probablemente he llevado eso a mi vida privada, y todas esas cosas es de lo que trata la canción. Lo hemos envuelto en melodías etéreas y una producción cargada de bajo, sintetizadores y batería, pero me encanta cómo hay tanta fuerza en mis vocales; ¡hay poder en ser vulnerable!”

Os dejamos con este tema a continuación y su correspondiente videoclip: