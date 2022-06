Canción: Smile – «Brisa»

Smile publica hoy Brisa, un nuevo adelanto del que será su nuevo trabajo, que verá la luz el próximo otoño. Al más puro estilo del grupo, se trata de una oda al verano y al optimismo que, como ya es habitual, han lanzado junto a un videoclip dirigido por Antón Uribe.

Esto es lo que dice la banda sobre la inspiración de la canción: «Como persona y, en nuestro caso, como banda, a veces llega un momento en el que estás más pendiente de lo que se espera de ti que de aquello que realmente quieres hacer. Esas expectativas no siempre se cumplen, y entonces todo parece volverse en tu contra y te sientes perdido y a la deriva.

En ese momento hay dos opciones: cambiar o quedarte como estás.

Brisa habla de escoger la primera opción, el cambio. Habla de encontrar tu lugar, de abandonar esa carrera constante hacia una meta que no llega nunca. Habla de dejarse llevar; como en unas vacaciones de verano en las que estás en el mismo lugar de siempre, donde sabes lo que va a pasar cada día y nunca suele ser nada extraordinario, pero donde te encuentras realmente bien y en sintonía contigo mismo».

Sobre Smile

Smile son originarios de Getxo, donde entre ola y ola grabaron su primer disco “Painting the sun one colour”, editado en 2007 con diez temas propios, alegres y positivos, con influencias de la Costa Oeste 70s. Su single “Happy People” empieza a darles a conocer a nivel nacional y llegan a compartir escenario con artistas como Wilco, Waterboys o Sunday Drivers.

Su segundo álbum All Roads Lead to the Shore (2011) ya posee un sonido más rockero al incorporar un segundo guitarrista, y en el álbum colaboran músicos de gran prestigio como Johnny Kaplan o Neal Casal. Este disco les dio a conocer a público y medios por su potente directo y su primer single Do as I want. En 2012 editaron Seasides, un EP digital de cinco temas de sonido lo-fi con sus respectivos videoclips surferos que consiguió una gran repercusión en redes sociales.

Un año después se publicó Out of Season (Warner 2013). Grabado en los estudios de Quiksilver en San Juan de Luz (Francia), el disco está compuesto por 12 canciones enérgicas pero también intimistas, a caballo entre el rock clásico de sus anteriores trabajos y el neofolk, al estilo de las bandas contemporáneas del otro lado del Atlántico.

Después de una interminable gira, el grupo se reúne con el productor Antonio Garamendi para grabar su nuevo álbum, Happy Accidents (Warner 2017), dando un giro de 180 grados en su sonido mucho más moderno, contemporáneo y pegadizo. También se atreven con el castellano en colaboración con DePedro.

Discografía de Smile

Painting the sun one colour (2007)

All Roads Lead to the Shore (2011)

Out of Season (2013)

Happy Accidents (2017)

