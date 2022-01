Canción: The Death Of Robert – ‘Lilac’

Lilac es amor. Lo dicen sus miradas, lo cuenta su melodía, lo descubre el filo de sus labios. Lilac es mostrar tu interior tal y como es. Y así lo recibirás y lo saborearás viendo el videoclip que han preparado para ella, para Lilac. The Death Of Robert en dúo -aunque sabemos que es cosa de cuatro- y en íntimo acústico suena celestialmente tierno. Lara Giardina nos roba los oídos con la sutilidad de su voz a la vez que hipnotiza a Pablo Salvadores y su guitarra. Sin embargo, a quienes no verás es a Robert Panadès y Manuel Sánchez, que también forman parte de la banda pero no aparecen en el clip. Los cuatro forman The Death Of Robert, una banda de rock alternativo creada en el 2018 en Barcelona.

Sobre la canción

Artista/Grupo: The Death Of Robert

Canción: Lilac

Género: Balada acústica

Productor: The Death Of Robert

Videoclip: En un hermoso jardín graba Alessio Saveri, en primer plano, a Lara Giardina y Pablo Salvadores

Pertenece a … Lilac es la primera canción acústica de la banda barcelonesa que, por el momento, no pertenece a ningún LP

Trabajos anteriores: Hedera, su último single, lo lanzaron el 26 de noviembre de 2021. Aunque cabría destacar su debut de largo, lanzado en el 2020 bajo el nombre de Casablanca (Lara Giardina, Pablo Salvadores Fraga, Robert Panadès Fuentes y Alberto Pérez Sánchez, 2020)

Aquí debajo puedes ver el video de Lilac quedarás hechizado.

The Death Of Robert – Lilac