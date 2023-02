Canción: The National – “New Order T-Shirt”

The National ha lanzado un nuevo sencillo titulado New Order T-Shirt como segundo adelanto de su próximo álbum, First Two Pages Of Frankenstein.

El disco saldrá a la venta el 28 de abril y contará con la participación de artistas como Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Sufjan Stevens.

Hablando sobre este trabajo, el guitarrista y compositor Aaron Dessner explicó que la canción tiene una simplicidad que recuerda a sus primeros trabajos, pero con la madurez y experiencia que tienen ahora.

Además, en conjunto con el propio título de la canción, la banda ha lanzado una camiseta homenaje a New Order, cuyas ganancias se destinarán a obras benéficas.