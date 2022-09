Canción:  You Me At Six ft. Rou Reynolds – ‘No Future? Yeah Right’

La banda de rock británica You Me At Six ha lanzado una nueva colaboración con Rou Reynolds, líder del gupo de post-hardcore Enter Shikari.

Los artistas compartieron el sencillo No Future? Yeah Right la semana pasada en el Rock Show de Daniel P Carter.

No Future? Yeah Right es la continuación de Deep Cuts de You Me At Six, primer sencillo que lanzaban desde su séptimo álbum en 2021, Suckapunch.

NO FUTURE? YEAH RIGHT. WORLD PREMIERE. AVAILABLE EVERYWHERE FROM MIDNIGHT. pic.twitter.com/lyVeNORGk8 — You Me At Six (@youmeatsix) September 12, 2022

Esta no es la primera colaboración de Enter Shikari. El pasado mes, durante los sets del grupo en el festival de música Reading & Leeds 2022, les vimos junto al dúo de Londres, Wargasm, en la canción ‘The Void Stares Back’.

Durante el festival, Reynolds también compartió escenario con Pendulum para actuar en el remix del grupo australiano de drum’n’bass de ‘Sorry You’re Not A Winner’ de Shikari.

Escucha ‘No Future? Yeah Right’ a continuación: