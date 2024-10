070 Shake anuncia nuevo álbum «Petrichor» con Lily-Rose Depp en el video de «Winter Baby / New Jersey Blues»

La artista de Def Jam Recordings, 070 Shake, ha anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum Petrichor, que saldrá el 15 de noviembre. Este será su primer álbum de estudio desde You Can’t Kill Me en 2022. El álbum incluye la canción Winter Baby / New Jersey Blues, que viene acompañada de un video musical dirigido por Bennett Watanabe y protagonizado por 070 Shake y Lily-Rose Depp, conocida por su papel en The Idol.

El sencillo Winter Baby / New Jersey Blues ha sido producido por Dave Hamelin, Patrick Krief y Tyler Johnson, colaborador de Harry Styles. Hamelin también ha trabajado como productor ejecutivo en Petrichor.

Este lanzamiento marca un emocionante regreso para 070 Shake, quien ha estado trabajando intensamente en este proyecto. La colaboración con Lily-Rose Depp en el video añade un toque cinematográfico que promete captar la atención tanto de los fans de la música como del cine.

El álbum Petrichor ya está disponible para reserva en tiendas como Rough Trade, aunque aún no nos ha ofrecido detalle alguno de la lista de canciones más allá del single que hoy se estrena. ¡No te pierdas el video de Winter Baby / New Jersey Blues y prepárate para el lanzamiento de Petrichor de 070 Shake el 15 de noviembre!