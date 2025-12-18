<3peace transforma la espiritualidad en ritmo con «COLORS (LETTING GO)»

<3peace, artista originario de Carolina del Sur, ha presentado su nuevo single COLORS (LETTING GO), una pieza que mezcla espiritualidad, energía bailable y un mensaje de redención. El tema, que inicialmente iba a llamarse FINDERS FEE, se inspira en pasajes bíblicos y transmite la idea de que la paz llega cuando uno se desprende de las distracciones del mundo. Con ritmos vibrantes y una interpretación vocal memorable, la canción se convierte en un himno de liberación personal.

El proceso creativo de COLORS (LETTING GO) partió de una improvisación que evolucionó hacia una producción completa, aportando frescura y autenticidad al resultado final. Según el propio artista: “El día que entendí todo fue el día que dejé de intentar descifrarlo; el día que conocí la paz fue el día que lo solté todo”. Esta declaración resume la esencia de un trabajo que busca conectar con oyentes en busca de renovación espiritual con una propuesta que conecta tanto con la pista de baile como con la reflexión íntima.

<3peace o la música como camino hacia la paz

La trayectoria de <3peace se caracteriza por un enfoque espiritual y una búsqueda constante de autenticidad. Aunque su discografía aún es breve, cada lanzamiento refleja una evolución personal y artística. COLORS (LETTING GO) no es solo un single más, sino un capítulo dentro de un relato mayor: el de un creador que utiliza la música como vehículo de fe y autodescubrimiento. Desde sus primeras composiciones, el artista ha mostrado interés en fusionar ritmos electrónicos con mensajes de esperanza, evitando lo literal y apostando por transmitir sensaciones a través de melodías y atmósferas.

El proyecto de <3peace se distingue por su capacidad de transformar experiencias vitales en canciones que invitan a la reflexión. La elección de un estilo freestyle como punto de partida para sus producciones revela una voluntad de espontaneidad y honestidad, que luego se convierte en estructuras sólidas y bailables. En este sentido, COLORS (LETTING GO) marca un hito: es la consolidación de un sonido que mezcla pop alternativo, electrónica y soul, con un trasfondo espiritual que lo hace único en la escena emergente de Carolina del Sur.

