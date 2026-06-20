4fro Nick estrena “Don’t Waste My Time (LA mix)”, single publicado el 16 de junio en formato vinilo de 7 pulgadas que marca la presentación del proyecto angelino de Nick Anastasakis. La cara A llega acompañada de “Get There Before Noon (LA2 mix)”, ya disponible antes en formato digital, y ambas pistas comparten créditos con Leo Genovese, pianista argentino ganador de un Grammy en 2023 y colaborador habitual de The Mars Volta.

Dos canciones, una idea: no perder el tiempo

“Don’t Waste My Time” abre con riffs de guitarra directos y un groove suelto que recuerda al rock clásico de los setenta, sin descuidar coros con aire soul y un punto de funk contemporáneo. “Get There Before Noon”, que ya circulaba antes en una versión anterior, llega ahora remezclada como LA2 mix, con sintetizadores más prominentes y una producción algo más electrónica. Juntas funcionan como una sola declaración: vivir el presente sin esperar permiso, la idea que vertebra el material de presentación del propio 4fro Nick para este lanzamiento. El single se edita en tirada limitada de vinilo de 7 pulgadas, con ambas caras disponibles también en streaming.

Cuando el indie de garaje se cruza con un Grammy de jazz

El dato que separa “Don’t Waste My Time” de cualquier otro estreno de artista emergente es la presencia de Leo Genovese a los teclados. El pianista santafesino ganó el Grammy a Mejor Solo Improvisado de Jazz en 2023 por su trabajo junto a Wayne Shorter y Esperanza Spalding, y su currículum incluye colaboraciones con The Mars Volta, una de las bandas de culto del rock progresivo norteamericano. Que alguien con ese recorrido entre al estudio de un proyecto todavía sin discografía consolidada no garantiza nada por sí solo, pero sí explica por qué la grabación suena más trabajada de lo habitual en un debut: hay oficio detrás de la espontaneidad. Le acompañan Johnny Radelat a la batería y George Athanas al bajo, con Bharath Ramanath al frente de la mezcla en Fringe Complex Music Studio.

4fro Nick, el eco de Creta en Los Ángeles

Nick Anastasakis nació en Creta, entre el Egeo y el Mediterráneo, y según cuenta él mismo, sus primeros recuerdos musicales son los de músicos callejeros tocando la guitarra a cambio de monedas en las calles empedradas de la isla. Se formó después en Nueva York antes de instalarse en Los Ángeles, donde monta 4fro Nick, proyecto que firmó originalmente bajo el nombre de Afro Nick. “Get There Before Noon” circuló por primera vez hace más de un año, cuando ya recibió alguna atención puntual de la prensa musical anglosajona; “Don’t Waste My Time” es su presentación oficial en formato físico.

Esa trayectoria, todavía corta y sin discografía extensa, es precisamente lo que hace llamativa la incorporación de Leo Genovese al proyecto. No es habitual que un artista en esta fase temprana de carrera grabe junto a un músico con un Grammy y crédito en el universo de The Mars Volta; la pregunta que deja “Don’t Waste My Time” es si esa compañía se traduce en una escalada real de ambición para 4fro Nick, o si fue una colaboración puntual para este single. El tiempo, justamente, lo dirá.

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Artículo realizado en colaboración con 4fro Nick.