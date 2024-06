86TVs: La nueva sensación del rock británico estrena single y anuncia gira

La escena musical británica se renueva con la llegada de 86TVs, la banda formada por ex-miembros de The Maccabees, Hugo y Felix White, junto a su hermano Will White y el baterista Jamie Morrison, conocido por su trabajo con Noisettes y Stereophonics. Ahora, 86TVs ha lanzado su nuevo sencillo Someone Else’s Dream y ha revelado los detalles de su esperada gira por el Reino Unido y Europa.

El sencillo Someone Else’s Dream irradia una tensión característica del garage rock, donde la banda hace uso de armonías vocales a cuatro voces para contrarrestar la agresividad de la música. Este tema formará parte del próximo álbum autotitulado de la banda, cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de agosto. El anuncio del álbum fue precedido por el lanzamiento del tema Tambourine, una de las primeras canciones que escribieron juntos.

La gira de 86TVs incluirá 13 fechas en el Reino Unido y Europa, destacando un concierto principal en el Electric Brixton de Londres. La gira comenzará en Alemania el 15 de noviembre y concluirá en el Brudenell Social Club de Leeds el 1 de diciembre. Además, la banda tiene programadas apariciones en festivales y una serie de actuaciones acústicas en tiendas para promocionar su lanzamiento.

Aún no han anunciado fecha alguna en España, pero estaremos muy atentos de cara al futuro.