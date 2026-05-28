A Perfect Circle han publicado por sorpresa «Starless», su nuevo single, en la madrugada del 28 de mayo. El tema llega sin aviso previo y sin anuncio de álbum, escrito por Maynard James Keenan y Billy Howerdell en el estudio californiano Lankershim Ranch Studio de este último, con Josh Freese en la batería, y lo hace en el momento más oportuno posible: días antes de que la banda arranque su primera gira por Reino Unido y Europa en ocho años, con parada en el Mad Cool Festival de Madrid el 10 de julio.

«Starless» es el primer single propiamente dicho de A Perfect Circle desde que publicaran Eat the Elephant en 2018. La participación de la banda en el EP colectivo Sessanta E.P.P.P. (2024) junto a Puscifer y Primus aportó el corte «Kindred», pero eso era otra cosa: una celebración de los 60 años de Keenan, no una declaración de intenciones propia. «Starless» sí lo es.

Veneno bajo la piel: política, distorsión y la majestuosidad de siempre

La canción se mueve entre dos mundos que APC llevan toda la carrera reconciliando: riffs de guitarra ásperos y densos en la primera mitad, y una apertura etérea y casi orquestal en el estribillo. Keenan canta sobre autoridad hambrienta de poder, sobre la sensación de que alguien tira de los hilos en tu nombre mientras te sonríe. «Power hungry / Cold authority / Looking out for me / So they keep telling me», arranca la letra, antes de desembocar en un estribillo que es pura desorientación: «Where am I going? / How did I get here / How do I get back?»

No hace falta descifrar demasiado. La rabia está ahí, pero envuelta en esa arquitectura sonora característica del dúo Keenan-Howerdell: grandiosa sin ser solemne, oscura sin caer en el patetismo. Keenan ha explicado el origen del tema con su habitual mezcla de humor y lucidez: «Estoy absolutamente encantado de estrenar este nuevo tema en directo en el Reino Unido. Me emociona publicar las grabaciones, pero nuestras canciones siempre adquieren una personalidad más amplia cuando empezamos a tocarlas en vivo.» Howerdell, por su parte, apuntó algo que dice mucho del estado de forma del proyecto: «Algunas canciones se trabajan y se retocan durante años. Pero de vez en cuando, una toma forma rápidamente, como si siempre hubiera estado ahí.»

Detrás de la batería está Josh Freese, cuya presencia aquí no debería sorprender a nadie que siga el ecosistema Keenan: ha trabajado con APC en el pasado y su disponibilidad (y versatilidad) son ya un chiste recurrente en el rock alternativo americano. Si quieres saber más sobre sus últimos movimientos, ya lo cubrimos aquí.

Ocho años después: Europa, festivales y Madrid en julio

La gira europea de A Perfect Circle es el contexto que hace de «Starless» algo más que un single suelto. La banda llega a Europa por primera vez desde 2018, con un recorrido de un mes que mezcla fechas en sala (Londres, Berlín, París, Zúrich) con apariciones en festivales de primer nivel: Rock Am Ring, Hellfest, Rock Werchter, NOS Alive y, lo que más interesa en estas latitudes, el Mad Cool 2026 de Madrid el 10 de julio. Las dos fechas de apertura en el O2 Academy Brixton de Londres (3 y 4 de junio) ya están agotadas.

Al acabar el verano europeo, la aventura no termina: a finales de año, APC se unirán a Puscifer para una gira conjunta por Sudamérica, Australia y Japón. Keenan sigue siendo, como siempre, el hombre más ocupado del rock progresivo americano, y en esta ocasión no parece tener intención de frenar.

Fechas de la gira europea

3 junio — O2 Academy Brixton, Londres (Reino Unido) Agotado

— O2 Academy Brixton, (Reino Unido) Agotado 4 junio — O2 Academy Brixton, Londres (Reino Unido) Agotado

— O2 Academy Brixton, (Reino Unido) Agotado 6 junio — Rock Im Park, Núremberg (Alemania)

— Rock Im Park, (Alemania) 7 junio — Rock Am Ring, Nürburg (Alemania)

— Rock Am Ring, (Alemania) 9 junio — Zenith, Múnich (Alemania)

— Zenith, (Alemania) 10 junio — Torwar, Varsovia (Polonia)

— Torwar, (Polonia) 12 junio — Nova Rock Festival, Viena (Austria)

— Nova Rock Festival, (Austria) 13 junio — Ferrara Summer Festival, Ferrara (Italia)

— Ferrara Summer Festival, (Italia) 15 junio — Budapest Park, Budapest (Hungría)

— Budapest Park, (Hungría) 16 junio — SRC Šalata, Zagreb (Croacia)

— SRC Šalata, (Croacia) 18 junio — Halle622, Zúrich (Suiza)

— Halle622, (Suiza) 20 junio — Hellfest, Clisson (Francia)

— Hellfest, (Francia) 21 junio — Mitsubishi Hall, Düsseldorf (Alemania)

— Mitsubishi Hall, (Alemania) 23 junio — Poppodium 013, Tilburg (Países Bajos)

— Poppodium 013, (Países Bajos) 24 junio — AFAS Live, Ámsterdam (Países Bajos)

— AFAS Live, (Países Bajos) 26 junio — Copenhell, Copenhague (Dinamarca)

— Copenhell, (Dinamarca) 27 junio — Tons of Rock, Oslo (Noruega)

— Tons of Rock, (Noruega) 28 junio — Gröna Lund, Estocolmo (Suecia)

— Gröna Lund, (Suecia) 1 julio — Zitadelle, Berlín (Alemania)

— Zitadelle, (Alemania) 2 julio — Forum Karlín, Praga (República Checa)

— Forum Karlín, (República Checa) 4 julio — Rockhal, Esch-sur-Alzette (Luxemburgo)

— Rockhal, (Luxemburgo) 5 julio — Rock Werchter, Werchter (Bélgica)

— Rock Werchter, (Bélgica) 7 julio — Zenith Paris, París (Francia)

— Zenith Paris, (Francia) 9 julio — NOS Alive, Oeiras (Portugal)

— NOS Alive, (Portugal) 10 julio — Mad Cool Festival, Madrid (España) — Entradas

El proyecto que Keenan necesitaba para decir lo que Tool no podía

A Perfect Circle nacieron en 1999 cuando el guitarrista Billy Howerdell —técnico de sonido que llevaba años guardando maquetas en cajones— convenció a su amigo Maynard James Keenan de ponerse al frente de un proyecto completamente distinto a Tool. El debut Mer de Noms (2000) fue un fenómeno: número uno en Billboard en su primera semana, algo casi insólito para un disco de rock alternativo de esa densidad. Thirteenth Step (2003) profundizó en el sonido oscuro y cinematográfico del grupo, y eMOTIVe (2004) dio un giro hacia las versiones con carga política explícita. Después llegó el silencio: catorce años sin nuevo material hasta Eat the Elephant (2018), producido por el propio Howerdell y considerado por muchos su trabajo más maduro y contenido.

Lo que hace interesante a APC en 2026 no es solo la nostalgia (que la hay, y es legítima) sino que la rabia de Keenan sigue encontrando en este formato un cauce que Tool, con su grandiosidad progresiva, no siempre le permite. «Starless» confirma que el proyecto sigue vivo y con cosas que decir. Que además llegue acompañada de una gira europea con fecha en España no hace sino subrayar que esto no es un capricho ni un movimiento de nostalgia calculada. Es una banda que vuelve porque tiene ganas de volver. Y eso, después de ocho años, se nota.

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