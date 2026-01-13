A$AP Rocky vuelve a lo grande con «HELICOPTER$» y una estética que revive la era PlayStation 2

El regreso de A$AP Rocky ya no es una promesa: es un acontecimiento en marcha. Con HELICOPTER$, su nuevo single acompañado de un videoclip tan caótico como espectacular, el artista de Harlem vuelve a demostrar que su visión estética sigue siendo una de las más influyentes del hip hop contemporáneo. El tema, dirigido por el propio Rocky junto a Dan Streit, lo sitúa en un universo que mezcla acción real, VFX y estética de videojuego de la era PlayStation 2, un despliegue visual que lo muestra pilotando su icónico helicóptero D.B.D. —el mismo que utilizó en su actuación de Lollapalooza 2025— mientras navega por un mundo en plena revuelta digital.

El lanzamiento sirve como antesala de DON’T BE DUMB, su esperado cuarto álbum y primero en ocho años, que verá la luz este viernes 16 de enero. El single llega tras Punk Rocky, otro adelanto que ya había puesto en alerta a sus seguidores. Medios como Rolling Stone destacan el tono delirante y satírico del videoclip, que combina colores saturados, estética cercana a Grand Theft Auto y un Rocky que incluso llega a colgarse de un helicóptero en pleno vuelo.

El proyecto llega tras años de retrasos, teasers y una vida personal y profesional marcada por juicios, paternidad y nuevas incursiones en el cine. Pero todo apunta a que DON’T BE DUMB será uno de los lanzamientos clave del año: un álbum con un plantel de productores de lujo —de Pharrell Williams a Madlib, pasando por Metro Boomin y Danny Elfman— y que promete situar a Rocky de nuevo en el centro de la conversación cultural.

A$AP Rocky: De icono del Harlem renacido a arquitecto del hip hop moderno

A$AP Rocky redefinió el sonido y la estética del rap neoyorquino en la década de 2010. Desde su irrupción con Live.Love.A$AP (2011), Rocky se convirtió en un puente entre la tradición del Harlem más clásico y las nuevas corrientes sureñas, especialmente el cloud rap y la influencia de colectivos como A$AP Mob. Su debut oficial, Long.Live.A$AP (2013), consolidó su estatus global gracias a hits como Fkin’ Problems y colaboraciones con artistas como Kendrick Lamar, 2 Chainz o Drake. El álbum no solo fue un éxito comercial, sino que también mostró su habilidad para moverse entre la experimentación sonora y la accesibilidad mainstream.

En 2015 llegó At.Long.Last.A$AP, un trabajo más psicodélico y arriesgado, con producción de Danger Mouse y colaboraciones de Rod Stewart, Miguel y Kanye West. Este disco reforzó su reputación como un artista inquieto, capaz de expandir los límites del hip hop sin perder identidad. Su tercer álbum, Testing (2018), profundizó aún más en esa búsqueda, explorando texturas industriales, distorsiones y estructuras poco convencionales. Aunque polarizó a la crítica, diversos medios destacaron su valentía creativa y su voluntad de experimentar en un panorama dominado por fórmulas repetidas.

Desde entonces, Rocky ha mantenido su relevancia cultural a través de colaboraciones, moda —especialmente con Rihanna y su influencia en Fenty—, cine y una presencia pública que lo ha convertido en un icono. Ahora, con DON’T BE DUMB, se enfrenta al reto de cerrar un ciclo de ocho años sin álbum y demostrar que sigue siendo uno de los artistas más visionarios de su generación. Todo indica que está listo para hacerlo.

