ABBA estrena una tercera canción tras décadas de silencio con «Just A Notion»

Artista

ABBA

¿Por qué es noticia?

La mítica banda sueca ha estrenado Just a Notion, tercera canción de su próximo álbum Voyage, con el que se producirá su regreso después de 40 años.

Sobre el disco

El retorno de ABBA ha sido una de las grandes sorpresas no solo del año, sino quizá de la última década. Los suecos confirmaron Voyage en septiembre junto a dos nuevas canciones I Still Have Faith in You y Don’t Shut Me Down.

El nuevo disco saldrá el 5 de noviembre y será el primer LP de estudio del grupo en cuatro décadas, después de The Visitors en 1981, tras lo que se embarcarán en una «gira virtual» con alter-egos digitales que se celebrará en Londres el próximo año.

ABBA – Just a Notion

Sobre ABBA

Todo en sus canciones es alucinante, desde sus estribillos, estrofas, voces, desarrollos musicales hasta sus letras. ABBA es uno de los fenómenos más espectaculares de la historia del pop. Saltó al estrellato después de ganar el festival de Eurovisión en 1974 y se pasó toda la década lanzando éxito tras éxito, que conquistaban desde la primera escucha y que los colocaron en el imaginario colectivo de todos para siempre. A día de hoy, su música suena en miles de locales del mundo cada noche.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!