Aiko el grupo han compartido “Paciencia”, uno de los cortes más honestos y sensibles de su nuevo disco, Señales Brutales, que llegará el 25 de septiembre a través de Primavera Labels. El tema parte de arpegios de guitarra eléctrica limpios que, poco a poco, se transforman en un clímax sonoro repleto de distorsión.

“Paciencia” retrata ese momento en el que todo se desmorona alrededor y solo queda un último recurso: esperar. Sobre una producción desnuda que deja al descubierto la vulnerabilidad del trío y sus armonías vocales ya reconocibles, la canción avanza desde la fragilidad hasta el agotamiento, hasta desembocar en un tramo final desbordado de rabia. La letra habla de sentirse diminuta e inútil en medio del caos, y de la búsqueda de compasión hacia una misma para, finalmente, dejarse llevar.

“Paciencia” se une así a “Oda a la muerte de nuestro amor”, “el aWard es para” y “Modo sigilo”, los tres avances que Aiko el grupo ya habían presentado de este que será su tercer álbum de estudio. Todo el disco ha sido grabado, producido y mezclado por Santi García en Ultramarinos Costa Brava, y utiliza para su portada la misma imagen que ilustra este single.

Cuatro asaltos antes del golpe final: así ha sido la antesala de “Señales Brutales”

El primero de esos adelantos, “Modo sigilo”, llegó en primavera con sintetizadores brillantes sosteniendo tanto la melodía como el ritmo, y una letra construida alrededor de esa nostalgia involuntaria que despiertan ciertos paisajes. Después llegó “el aWard es para”, una descarga de rabia punk e ironía dedicada a quienes prometen intensidad y permanencia para luego desaparecer sin explicación, con guitarras saturadas y batería disparada que no dejaban espacio para respirar. “Oda a la muerte de nuestro amor” completó el trío de avances antes de que “Paciencia” pusiera el punto final a la campaña.

Aiko el grupo, más eléctricos y desgarradores que nunca en “Señales Brutales”

Según la propia banda, Señales Brutales es su disco más desgarrador y eléctrico hasta la fecha, una vuelta de tuerca que lleva al límite esas emociones directas que han definido al trío desde sus inicios. “Paciencia” certifica ese giro: si sus primeros adelantos apostaban por la rabia punk y la ironía afilada, aquí Aiko el grupo se permiten la vulnerabilidad sin perder ni un ápice de la intensidad que las caracteriza.

Para presentar el disco en directo, Aiko el grupo arrancarán en noviembre una extensa gira por España que las llevará a más de una decena de ciudades hasta comienzos de 2027, con parada en salas como La Riviera de Madrid o Paral·lel 62 de Barcelona.

De Cantabria a Madrid: la trayectoria de Aiko el grupo hasta “Señales Brutales”

Formadas en Madrid en 2020, donde Teresa Iñesta y Lara Miera (amigas desde la infancia en Cantabria) se encontraron con la cordobesa Bárbara López, Aiko el grupo debutaron con Va totalmente en serio… (2021), disco editado por Elefant Records que ya mostraba su talento para combinar velocidad, rabia y melodía con estribillos memorables y letras afiladas. En 2023 llegó Me están apuntando con un arma, su segundo álbum, y en 2024 publicaron A tomar por culo, un EP más crudo y maduro editado ya por Primavera Labels que anticipaba la etapa que ahora culmina.

Con Señales Brutales, Aiko el grupo dan el salto que ese EP prometía: un disco más eléctrico y desgarrador, producido por Santi García, que llega acompañado de una gira que confirma la creciente proyección del trío en el panorama nacional, tras pisar escenarios como el Primavera Sound o el Tomavistas y compartir cartel con bandas como Mujeres o Carolina Durante.

¿Creéis que “Señales Brutales” puede ser el disco más maduro de Aiko el grupo hasta la fecha? ¿Cuál de los cuatro adelantos os ha convencido más?

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