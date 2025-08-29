Alabama Shakes regresa con «Another Life» tras una década de silencio

Tras diez años sin nuevo material, Alabama Shakes está de vuelta con Another Life, su primer single original desde el aclamado Sound & Color de 2015. La banda, formada por Brittany Howard, Heath Fogg y Zac Cockrell, lanzó este tema bajo su nuevo sello, Island Records, marcando un reencuentro que combina nostalgia y renovación. Grabado en Sound Emporium Studios en Nashville con el productor Shawn Everett, Another Life mezcla el característico rock sureño con toques de soul, mostrando una evolución en el sonido del trío, más pulido pero igual de emotivo. Brittany Howard describe la canción como una reflexión sobre “las vidas que llevamos, las que dejamos atrás y los encuentros que parecen destinados”, destacando su profundidad lírica.

El regreso de Alabama Shakes no es solo un ejercicio nostálgico. Tras su pausa en 2018, Howard exploró su carrera solista con Jaime (2019) y What Now (2023), mientras Fogg y Cockrell tomaron caminos más discretos. Ahora, la banda retoma su química colaborativa, con ideas frescas surgidas de riffs y fragmentos aportados por los músicos. Su gira actual, la primera desde 2017, arrancó con un show sorpresa en Tuscaloosa en 2024 y continuará hasta noviembre, incluyendo paradas en el Shaky Knees Festival y el Corona Capital en México. Another Life anticipa un tercer álbum en camino, prometiendo un nuevo capítulo para Alabama Shakes.

Alabama Shakes: un viaje de soul, rock y autenticidad

Alabama Shakes irrumpió en la escena musical desde Athens, Alabama, con una energía cruda que mezcla rock sureño, soul y blues. Formada en 2009 por Brittany Howard (voz y guitarra), Heath Fogg (guitarra), Zac Cockrell (bajo) y Steve Johnson (batería), la banda comenzó tocando covers en bares locales antes de ganar atención con sus demos en SoundCloud. Su debut en 2012, Boys & Girls, fue un éxito instantáneo, con sencillos como Hold On que capturaron la intensidad vocal de Howard y el groove visceral del grupo. El álbum les valió un disco de platino y tres nominaciones al Grammy, consolidándolos como una fuerza renovadora del rock. Su autenticidad y actuaciones enérgicas en festivales como Bonnaroo los convirtieron en favoritos de la crítica y el público.

En 2015, Sound & Color marcó una evolución audaz, explorando texturas psicodélicas y soul más profundas, con temas como Don’t Wanna Fight y Gimme All Your Love. Este segundo álbum les dio su primer número uno en Billboard 200 y cuatro premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa. Tras una pausa en 2018, Howard brilló en su carrera solista con Jaime (2019) y What Now (2023), mientras la banda se mantuvo en silencio hasta 2025 con Another Life, su primer sencillo en una década. Con dos álbumes de estudio y un tercero en camino, Alabama Shakes sigue siendo un referente de pasión y reinvención musical.

