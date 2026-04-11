Alabama Shakes regresan con “American Dream”, un alegato urgente para un país en tensión

Después de una década casi en silencio creativo, Alabama Shakes han decidido que 2026 no es año para medias tintas. Tras el regreso con “Another Life” en 2025, la banda vuelve ahora con “American Dream”, un tema que funciona como radiografía directa —y nada complaciente— del clima político y social estadounidense, con Brittany Howard alzando la voz desde un lugar de hartazgo, lucidez y compromiso.

En esta nueva canción, Howard dispara contra la violencia armada, la erosión de los derechos reproductivos, la crisis climática, la brecha salarial y hasta las renovaciones de la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald Trump. Todo ello empaquetado en un soul-rock tenso, de esos que te agarran por la pechera y no te sueltan. La propia artista lo define como “una instantánea de lo que estamos viviendo en 2026”, añadiendo que “es una locura que llevar a tu hijo al médico pueda significar perder el trabajo” y que su esperanza es que algún día podamos mirar atrás y decir “sí, aquello fue una locura, pero lo superamos”.

El lanzamiento llega justo antes de que el trío —Howard, Heath Fogg y Zac Cockrell— arranque una gira norteamericana que se extenderá hasta junio, seguida de fechas en Europa y Reino Unido en julio. Un movimiento que confirma que la banda no solo ha vuelto, sino que lo hace con intención de recuperar el pulso cultural que dejaron en pausa tras Sound & Color en 2015.

“American Dream” no es un simple regreso: es una declaración de principios. Un recordatorio de que Alabama Shakes siempre han sabido combinar músculo musical y conciencia social, pero ahora lo hacen con una urgencia que resuena más fuerte que nunca.

Alabama Shakes: del desgarro sureño al reconocimiento internacional

Desde su irrupción en 2012 con Boys & Girls, Alabama Shakes se consolidaron como una de las bandas más singulares del rock estadounidense contemporáneo. Su mezcla de soul, blues y rock sureño, impulsada por la voz volcánica de Brittany Howard, les llevó a un reconocimiento inmediato. Con Sound & Color (2015), dieron un salto creativo que les valió premios, giras multitudinarias y un estatus de culto. Tras una larga pausa en la que Howard desarrolló una carrera en solitario con discos como What Now, el grupo ha retomado actividad con nuevas canciones y una gira internacional. Su trayectoria es la de una banda que nunca ha tenido miedo a evolucionar, manteniendo siempre un pie en la tradición y otro en la experimentación emocional y sonora.

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