Alan Sparhawk rinde homenaje a Mimi Parker con su nuevo sencillo «Get Still»

Alan Sparhawk, conocido por ser el cantante y guitarrista de Low, ha lanzado el segundo sencillo de su próximo álbum White Roses, My God. La canción, Get Still, viene acompañada de un video dirigido por Ingrid Weise, en el que Sparhawk baila en un campo. Este álbum, que saldrá el 27 de septiembre a través de Sub Pop, es el primero de Sparhawk desde el fallecimiento en 2022 de Mimi Parker, la baterista y vocalista de Low y esposa de Sparhawk.

El álbum fue co-producido y grabado por Sparhawk y Nat Harvie, con la masterización a cargo de Heba Kadry y su primer sencillo, Can U Hear, fue lanzado el mes pasado. Sparhawk tiene previsto realizar una gira por el Reino Unido e Irlanda en noviembre, antes de unirse a Godspeed You! Black Emperor para algunas fechas en Estados Unidos y comenzar una gira como solista en enero.

Tracklist de Alan Sparhawk – White Roses, My God

01 “Get Still”

02 “I Made This Beat”

03 “Not the 1”

04 “Can U Hear”

05 “Heaven”

06 “Brother”

07 “Black Water”

08 “Feel Something”

09 “Station”

10 “Somebody Else’s Room”

11 “Project 4 Ever”