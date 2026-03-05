Alcalá Norte desata su imaginario más oscuro y literario con “El hombre planeta”, primer adelanto de su nuevo disco

Alcalá Norte vuelve a escena con “El hombre planeta”, un primer adelanto que confirma que la banda madrileña no piensa renunciar a su universo propio: personajes con nombre y apellido, atmósferas sombrías, pop‑rock afilado y una melancolía que funciona como combustible emocional. Dos años después de su debut, el grupo regresa sin revelar aún título ni fecha de su segundo álbum, pero sí dejando claro que su narrativa sigue creciendo en ambición y profundidad.

La canción se inspira en Las noches florentinas de Heinrich Heine, donde un narrador llamado Maximiliano vela las últimas horas de su amiga María mientras desgrana historias entre lo onírico y lo trágico. En ese marco literario, Alcalá Norte recupera la leyenda de Niccolò Paganini, oculto tras el sintagma que da título al tema, y recrea el instante en que el violinista negocia el precio de su alma con Satanás, aquí encarnado en un perro. La banda asegura que ha querido reproducir con fidelidad ese diálogo peligroso y casi teatral, trasladándolo a su propio lenguaje musical.

“El hombre planeta” se construye sobre estrofas largas, melodías encadenadas con precisión y un juego constante entre sintes y guitarras que imitan el timbre de los violines, como si la propia figura de Paganini respirase dentro del arreglo. Todo desemboca en un estribillo pensado para corearse, donde el protagonista formula su única condición para aceptar el pacto. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Grady Drummond, que sustituye al violinista por un personaje pétreo, miserable y de fe dudosa, ampliando el imaginario visual del grupo.

Grabada en el estudio La Cafetera por Carlos Elías “Dr Rock” y Pablo Fergus, la canción funciona como una declaración de intenciones: Alcalá Norte sigue apostando por relatos densos, referencias literarias y un sonido que combina energía y dramatismo sin perder accesibilidad. Si este es el punto de partida, el segundo disco promete ser un viaje aún más profundo a su particular mitología urbana.

Alcalá Norte, una banda que ha convertido la narrativa en su seña de identidad

Desde su irrupción con un debut que llamó la atención por su mezcla de crudeza, sensibilidad y personajes marcados por la fatalidad, Alcalá Norte se ha consolidado como una de las propuestas más singulares del pop‑rock español reciente. Su primer álbum, publicado en 2022, presentó un universo propio donde conviven historias de barrio, tragedias íntimas y un humor negro muy reconocible. Musicalmente, combinan guitarras tensas, melodías pop y arreglos que miran tanto al indie nacional como a la tradición narrativa del rock. Con “El hombre planeta”, la banda demuestra que su segundo disco seguirá ampliando ese territorio, profundizando en su gusto por lo literario y por un dramatismo que nunca cae en lo impostado. Su evolución apunta a un proyecto cada vez más sólido, coherente y ambicioso.

