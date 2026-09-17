Alcalá Norte cierra hoy el ciclo de adelantos de su segundo disco con “El endemoniao”, y lo hace el mismo día en que anuncian el concierto más grande de su carrera: el 20 de febrero de 2027 debutarán en el Movistar Arena de Madrid.

¿Por qué el Movistar Arena?

Álvaro Rivas, voz principal del grupo, explicó la elección del recinto con el humor marca de la casa: la Plaza de Toros de Las Ventas tiene aluminosis y allí no se puede tocar, así que la banda prefiere no alejarse demasiado de su barrio. Según Rivas, dos autobuses de la EMT, el 146 (desde la Quinta de los Molinos) y el 21 (desde El Salvador), conectan directamente su zona con la plaza de Felipe II, donde se alza el recinto: «Allí será forzoso presentar nuestro segundo álbum», resumió. Es una manera muy de Alcalá Norte de anunciar lo que en realidad es un hito mayúsculo: un recinto con capacidad para más de 15.000 personas, muy por encima de cualquier otro concierto que hayan dado hasta ahora. Las entradas para la cita ya están a la venta a través de lasttour.org, la promotora que organiza la gira.

¿De qué habla “El endemoniao”?

Con este tercer single, Alcalá Norte retratan a un Friedrich Nietzsche entregado a un arrebato de paganismo mediterráneo. En la ficción que propone la canción, el filósofo alemán se enfrenta al escritor Stefan Zweig, al que acusa de “traicionar” su confianza después de que este revelara en sus stories de Instagram una serie de audios en los que Nietzsche glosaba las bondades de la vida mediterránea mientras confesaba, eso sí, que no se entendía demasiado bien con los italianos, a los que llega a considerar “peores que los bárbaros”. Es, como suele ser habitual en las letras del grupo, un juego anacrónico y desprejuiciado antes que un relato histórico real, que sirve de excusa para desplegar de nuevo su característica mezcla de bajos angulosos, sintetizadores ochenteros y guitarras afiladas.

“Dejémoslo como estaba”, tres adelantos y un mismo camino

“El endemoniao” se une a “Los llamados pitagóricos” y “El hombre planeta” como la tercera pieza de este anticipo, que juntas empiezan a dibujar el mapa de Dejémoslo como estaba, el segundo álbum de estudio de la banda. “Los llamados pitagóricos” tiraba del post-punk más oscuro de sus comienzos, con guitarras punzantes que varias publicaciones han comparado con las de Héroes del Silencio; “El hombre planeta”, por su parte, se movía en un terreno más cercano al pop rock, y ha tenido una vida propia más allá de la música al ser elegida para el videojuego FC27. Entre postpunk y pop rock, “El endemoniao” confirma que el nuevo disco no busca cerrar un único estilo, sino seguir ensanchando el universo particular que Alcalá Norte llevan construyendo desde su debut. “Los llamados pitagóricos” no llegamos a cubrirlo en su momento, así que esta pieza sirve también de puesta al día para quien no haya seguido de cerca el resto del ciclo.

El año del despegue final

Este anuncio corona un año especialmente activo para la banda de Ciudad Lineal, que ha dejado atrás la etiqueta de promesa del extrarradio para consolidarse como una de las citas más sólidas del circuito español. Entre los hitos del camino hasta el Movistar Arena figuran su paso por las sesiones internacionales de KEXP, llenos consecutivos en salas como La Riviera y la ya mencionada presencia de “El hombre planeta” en el soundtrack de FC27. Todo ello ha ido consolidando lo que la propia banda ha bautizado como el “Gran Alumbramiento”: la cuenta atrás hacia un segundo disco que llega marcado por unas expectativas muy distintas a las de su debut.

Alcalá Norte, del extrarradio a la primera línea

Alcalá Norte nació en los locales de ensayo de Ciudad Lineal como un proyecto de quinteto con identidad propia dentro del panorama indie madrileño, construyendo su crecimiento de forma orgánica: de las salas pequeñas a los llenos en recintos de referencia, apoyados en un directo intenso y en una base de seguidores que atraviesa varias generaciones. La banda, formada por Álvaro Rivas junto al resto de miembros originales, mantiene desde sus inicios una fórmula muy reconocible: letras costumbristas y referencias cultas envueltas en un directo eléctrico, sin apenas cambios de alineación desde su formación. Su álbum de debut homónimo los situó ya como una de las bandas revelación de su escena, y Dejémoslo como estaba llega ahora como la confirmación de ese recorrido, con el Movistar Arena como destino de un camino que, como el propio grupo contaba en la entrevista que le hicimos en 2024, siempre han entendido como una carrera de fondo antes que un sprint.

¿Cuál de los tres adelantos de “Dejémoslo como estaba” te parece que mejor resume hacia dónde va el nuevo disco de Alcalá Norte?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.