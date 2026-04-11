Aldous Harding convierte una videollamada interminable en arte pop con su nuevo single “Venus in the Zinnia”

Aldous Harding vuelve a demostrar que su universo creativo no se parece al de nadie. La artista neozelandesa presenta “Venus in the Zinnia”, un nuevo single que anticipa su próximo álbum Train on the Island, y lo hace acompañada del músico galés H. Hawkline, con quien firma un dueto luminoso y casi doméstico que encaja a la perfección con el espíritu del videoclip. En él, ambos aparecen atrapados en una videollamada infinita mientras avanzan por sus rutinas diarias bañadas por el sol, una idea tan sencilla como efectiva que potencia la calidez del tema.

La canción, en la que H. Hawkline también aporta bajo y guitarra, funciona como una pieza delicada y juguetona que amplía el imaginario de Harding sin perder su esencia: esa mezcla de folk extraño, teatralidad contenida y un magnetismo que nunca termina de explicarse del todo. Train on the Island, su quinto álbum y nuevamente coproducido junto a John Parish, llegará el 8 de mayo y marcará el inicio de una nueva etapa que la llevará de gira por Europa y Norteamérica apenas tres semanas después.

Con “Venus in the Zinnia”, Harding reafirma su capacidad para convertir lo cotidiano en algo profundamente evocador. Su manera de narrar, siempre entre lo íntimo y lo surrealista, vuelve a situarla como una de las voces más singulares del folk contemporáneo, una artista que no necesita grandes artificios para construir mundos enteros.

Aldous Harding, la arquitecta del folk extraño que convirtió la rareza en un lenguaje propio

Desde su debut homónimo en 2014, Aldous Harding ha desarrollado una trayectoria marcada por la reinvención constante. Con Party (2017) llamó la atención internacional gracias a su mezcla de folk minimalista y teatralidad emocional, mientras que Designer (2019) consolidó su estatus como una de las compositoras más originales de su generación. En 2022 llegó Warm Chris, un trabajo más cálido y juguetón que ampliaba su paleta sonora sin perder su aura misteriosa. A lo largo de estos años, Harding ha construido un catálogo que rehúye etiquetas y se mueve entre lo absurdo, lo poético y lo profundamente humano. Su próximo álbum, Train on the Island, promete continuar esa senda imprevisible que la ha convertido en una figura imprescindible del indie contemporáneo.

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