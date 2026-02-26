American Football regresan con una confesión a corazón abierto en “Bad Moons”

El regreso de American Football no podía ser más elocuente: “Bad Moons”, su nuevo single, es una pieza de ocho minutos que funciona como desahogo emocional, declaración de intenciones y recordatorio de por qué la banda sigue siendo un referente del emo más introspectivo. El tema, primer adelanto de su próximo álbum American Football (LP4), previsto para el 1 de mayo, marca el inicio de una nueva etapa tras siete años sin publicar un LP.

“Bad Moons” nació como dos canciones distintas que convivían en el disco duro de la banda: una luminosa, casi infantil; otra oscura y abrasiva. El productor Sonny DiPerri ayudó a ensamblarlas en un mismo cuerpo, y el resultado es un viaje emocional que arranca con guitarras delicadas y termina en un estallido instrumental que roza el caos controlado.

El propio Mike Kinsella lo explica con claridad: “‘Bad Moons’ es en realidad un Frankenstein de dos demos… La mayor dificultad fue unir la inocencia del primer acto con la profunda desesperación del segundo”. También revela que decidió cantar desde la perspectiva de dos niños escondidos en una gabardina, obligados a cargar con los errores de un adulto: “Al final, esos errores casi se derraman de los chicos. Una confesión catártica, espero que al menos algo reconocible para cualquiera que haya vivido una vida”.

El lanzamiento llega tras un 2024–2025 marcado por la celebración del 25º aniversario de su debut LP1, con reedición y gira conmemorativa. Desde LP3 (2019), la banda solo había publicado la original “Rare Symmetry” y un celebrado cover de “Fade Into You”, de Mazzy Star. Ahora, con LP4 en el horizonte, American Football parecen decididos a demostrar que no son un acto de nostalgia, sino un proyecto vivo y en constante evolución.

La banda ya había anunciado fechas en Reino Unido, Europa y Norteamérica para 2026, pero la respuesta del público ha sido tal que han añadido un segundo concierto en Londres: el 28 de junio en el O2 Kentish Town Forum, con entradas disponibles desde el 27 de febrero.

