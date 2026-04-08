American Football y Brendan Yates (Turnstile) firman una alianza inesperada y luminosa con “No Feeling”

Los veteranos del emo midwest American Football siguen afinando el pulso emocional de su esperado LP4 con un nuevo adelanto que, lejos de repetir fórmulas, abre una puerta sorprendente: “No Feeling”, una colaboración con Brendan Yates, vocalista de Turnstile, que aporta un giro inesperado y tremendamente efectivo a la identidad de la banda.

El tema, construido sobre sintetizadores etéreos, guitarras cristalinas y un tempo que parece suspendido en el aire, encuentra a Mike Kinsella y Yates entrelazando voces hasta desembocar en un estribillo que respira desolación y claridad a partes iguales: “No feeling / No pain / No one to blame / Forever awaits / It’s just an eternal blank page”. Según ha explicado Kinsella, la participación de Yates nació casi por accidente: “Brendan vino al estudio para grabar unas voces de grupo que iban a quedar escondidas, pero cuando probó una armonía más aguda, todos nos miramos pensando ‘Oh, mierda, ese es el tío de Turnstile’”. El propio Kinsella reconoce que “su voz es tan singular que el fragmento pasó a ser suyo por completo”.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip hipnótico que imagina un mundo submarino habitado por criaturas fantasmales celebrando sus últimos instantes antes de ser descubiertas por un submarino. Una metáfora visual que, según sus directores, nació de la mezcla entre belleza, misterio y esa sensación de inevitabilidad que late en la canción.

Con LP4 previsto para el 1 de mayo y una gira internacional que arrancará en Estados Unidos antes de cruzar a Europa, American Football parecen decididos a demostrar que su regreso no es un ejercicio de nostalgia, sino una reinvención consciente de su propio legado.

American Football: un cuarto de siglo redefiniendo la vulnerabilidad en el indie rock

Formados a finales de los noventa en Illinois, American Football se convirtieron en una banda de culto gracias a su debut LP1, un disco que, sin pretenderlo, marcó a toda una generación con su mezcla de guitarras matemáticas, trompetas melancólicas y letras íntimas. Tras una larga pausa, regresaron con LP2 y más tarde con LP3, consolidando una segunda vida creativa que ha ampliado su influencia más allá del emo hacia el indie y el post-rock. A lo largo de su trayectoria han firmado canciones esenciales como “Never Meant”, “The Summer Ends” o “Uncomfortably Numb”, y han mantenido una coherencia emocional que los distingue en un panorama saturado. Con LP4, la banda encara una nueva etapa que combina madurez, experimentación y una sensibilidad que sigue conectando con oyentes de distintas generaciones.

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