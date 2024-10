Amyl And The Sniffers lanzan «Jerkin» antes del estreno de «Cartoon Darkness»

Amyl And The Sniffers nos presentan lo que probablemente será el último sencillo antes del lanzamiento del álbum, Jerkin, acompañado de un video no apto para todos los públicos. Recordemos que la banda punk australiana está a punto de lanzar su nuevo álbum Cartoon Darkness este viernes 25 de octubre de 2024, del que ya han compartido varios sencillos hasta ahora, incluyendo U Should Not Be Doing That, Chewing Gum y Big Dreams.

Amy Taylor, la vocalista de la banda, explica que la canción es una forma de expresar la ira y el humor, especialmente como mujer, en un mundo que a menudo espera que se mantenga una fachada de tranquilidad. La canción busca empoderar al individuo mientras se burla del “otro”, proporcionando una forma catártica de lidiar con las frustraciones del mundo.

El video de Jerkin, dirigido por John Angus Stewart, está disponible en una versión sin censura en su página web, aunque también se puede ver una versión ligeramente menos explícita que es la que hemos podido incluir en esta noticia. Cartoon Darkness estará disponible a partir del 25 de octubre a través de B2B Records/Virgin Music Group.

Este nuevo trabajo, como ya podemos ver de nuevo con este Jerkin, promete ser una mezcla de humor, rabia y energía punk, características que han definido a Amyl And The Sniffers. ¡No te pierdas el lanzamiento de Cartoon Darkness este viernes!