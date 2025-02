Andy Bell estrena nuevo sencillo «apple green ufo» y anuncia su primera gira acústica

El guitarrista y compositor de Ride, Andy Bell, ha lanzado su nuevo sencillo apple green ufo, extraído de su tercer álbum en solitario pinball wanderer. Con un toque humorístico, Andy comentó sobre la canción: «Tenía este riff en una acústica y era como uno de esos éxitos folk de Led Zeppelin, pero lo llevé al mundo de Serge Gainsbourg y le di un vaso de absenta». Las letras imaginan un encuentro con un alienígena y qué le mostraría de la Tierra, haciendo referencia a personajes como Mr. Burns de Los Simpson y ET.

La novedad no se queda solo en el lanzamiento musical. Andy realizará su primera serie de conciertos acústicos en solitario, como parte de una gira por tiendas de discos independientes en febrero y marzo. La gira comenzará en Londres, en Stranger Than Paradise, e incluirá una fiesta de lanzamiento de pinball wanderer con DJ sets de Andy y otros invitados como Justin Robertson, Richard Norris, Simone Marie y Arveene, acompañados de visuales de Innerstrings.

El álbum pinball wanderer se lanzará el 28 de febrero a través de Sonic Cathedral y ya está disponible para reserva. Las entradas para todos los conciertos están a la venta.

Andy Bell: De Ride a un viaje en solitario lleno de éxitos

Andy Bell comenzó su carrera como miembro fundador de la banda británica de shoegaze Ride a finales de los años 80. La banda se destacó por su distintivo sonido, combinando guitarras etéreas y melodías envolventes. Con álbumes icónicos como Nowhere (1990) y Going Blank Again (1992), Ride se convirtió en un pilar del movimiento shoegaze y ganó un seguimiento devoto.

Tras la disolución de Ride en 1996, Andy se unió a Oasis como bajista en 1999, contribuyendo a la energía y el éxito continuo de la banda de britpop más grande de la época. Su influencia se dejó sentir en álbumes como Heathen Chemistry (2002) y Don’t Believe the Truth (2005). Posteriormente, formó parte de Beady Eye, una banda fundada por los exmiembros de Oasis, lanzando dos álbumes antes de su separación en 2014.

En 2020, Andy Bell lanzó su primer álbum en solitario, The View from Halfway Down, seguido por Flicker (2022), que recibió elogios por su enfoque introspectivo y su riqueza sonora. Ahora, con su tercer álbum Pinball Wanderer, Andy continúa explorando nuevos territorios musicales y deleitando a sus seguidores.

El reciente lanzamiento de apple green ufo y su primera gira acústica en solitario demuestran la evolución constante de Andy Bell como artista y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

