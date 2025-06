Angel Murray lanza su hipnótico single «Dreamt You»

La joven promesa del pop alternativo, Angel Murray, irrumpe en 2025 con su nuevo single Dreamt You, lanzado el 29 de mayo. Este tema, una inmersión en el dark-pop cargado de intensidad emocional, explora la obsesión y la fantasía, consolidando a la artista londinense como una voz fresca y relevante en la escena musical. Con una producción cinematográfica y una narrativa introspectiva, la canción promete conectar con oyentes que vibran con artistas como Billie Eilish, Lana Del Rey y Olivia Rodrigo. Acompañada de una estrategia promocional sólida y un creciente interés mediático, Angel da un paso firme hacia un proyecto más amplio que refleja su transición a la edad adulta.

Un sueño obsesivo que cautiva

Dreamt You es un viaje sonoro que combina ritmos potentes, baterías marcadas y capas vocales que envuelven al oyente en una atmósfera hipnótica. La canción aborda la delgada línea entre la realidad y la fantasía, donde el deseo y la percepción se entrelazan. Angel Murray describe el tema como una reflexión sobre «la vulnerabilidad y la intensidad de querer a alguien tan profundamente que habita tus sueños». Además, revela una dualidad fascinante: «He estado en ambos lados, siendo la obsesionada y la idealizada. Es intrigante y algo aterrador ver cómo la percepción de alguien sobre ti puede moldear sus emociones».

El proceso de grabación fue tan espontáneo como visceral. La segunda mitad de la canción nació en el estudio, grabada en una sola noche, lo que aporta una autenticidad cruda al resultado final. Este single sigue los pasos de su debut, el doble A-side Angels/Another Song, que ya captó el interés de BBC Introducing London en apenas dos semanas.

Un paso hacia la madurez artística

A sus 20 años, Angel Murray utiliza Dreamt You para marcar un hito en su evolución personal y artística. La canción no solo refleja su crecimiento al entrar en la edad adulta, sino que también anticipa un proyecto mayor que promete explorar temas profundos con su característico estilo cinematográfico. La artista, que equilibra su carrera musical con sus estudios de derecho en Londres, destaca por su habilidad para conectar con su audiencia a través de historias que resuenan en lo universal. Su enfoque despreocupado sobre la recepción de su música, como expresó en una entrevista con Background Animal, subraya su confianza en la subjetividad del arte: «La percepción es algo hermoso en la música, y hasta ahora me ha permitido conectar con mis fans a un nivel más profundo». Con Dreamt You, Angel reafirma su lugar en el panorama del pop alternativo, dejando claro que su voz está destinada a resonar.

La trayectoria de una estrella en ascenso

Nacida y criada en Londres, Angel Murray ha emergido como una figura prometedora en el pop alternativo. Su debut en 2024 con el doble A-side Angels/Another Song le valió el reconocimiento inmediato de BBC Introducing London, marcando el inicio de una carrera que combina narrativa introspectiva con paisajes sonoros envolventes. Mientras estudia derecho, Angel ha sabido construir una base de fans leales gracias a su autenticidad y su capacidad para plasmar emociones complejas en su música.

Su estilo, que evoca la melancolía de Lana Del Rey y la intensidad de Billie Eilish, posiciona a Angel Murray como una de las voces a seguir en 2025, con un futuro brillante por delante.

