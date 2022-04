Canción: Angel Olsen– «Big Time»

La artista nacida en Estados Unidos ha lanzado el sencillo que da nombre a su próximo álbum, a estrenarse el 3 de junio bajo el sello Jagjaguwar. De este modo, Big Time nos llega poco después de All The Good Times, primer sencillo del álbum.

El disco tendrá diez canciones grabadas y co-producidas junto a Jonathan Wilson en los Fivestar Studios de California (Estados Unidos).

La canción, con un toque de estilo country, tiene una historia detrás. «Big Time es lo que sucede cuando no expresamos nuestra verdadera identidad, pero encontramos la libertad cuando salimos de las sombras hacia nuestro ser más auténtico. En la primera rotación, la iluminación es monótona, la ropa es monocromática, el baile es monótono… roles de género presentes.. Sin embargo, con cada rotación sucede algo mágico, tanto nuestro elenco como Angel comienzan a cobrar vida, a sentirse libres. Vemos que la ropa se ilumina, el baile se intensifica y el bar que alguna vez estuvo desprovisto de emoción apenas puede contener la alegría que brota de cada individuo».

Angel Olsen estará presentando su nuevo trabajo el 29 de septiembre en La Riviera, Madrid y el 30 en el Apolo, Barcelona.

Angel Olsen– Big Time

Sobre Angel Olsen

Con tan sólo una guitarra acústica y su voz hipnotizante, Angel Olsen tiene la dulzura de una cantante de folk tradicional al estilo de Joan Baez. Sin embargo, cuando prende su pedal de distorsión y toca con una banda completa, sus canciones se ven poseídas por el espíritu punk de Patti Smith. Después de darse a conocer como colaboradora de Bonnie "Prince" Billy, Angel Olsen le demostró al mundo su capacidad para escribir sus propios temas al lanzar su álbum debut en 2012, Half Way Home. Desde entonces, ha sumado cuatro álbumes más en su discografía: Burn Your Fire for No Witness (2014), My Woman (2016), All Mirrors (2019) y Whole New Mess (2020).Fuente: Apple Music

Discografía de Angel Olsen

Half Way Home (2012)

Burn Your Fire for No Witness (2014)

Burn Your Fire for No Witness (2014) My Woman (2016)

All Mirrors (2019)

Whole New Mess (2020)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!