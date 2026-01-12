Ángel Stanich pisa el acelerador lisérgico con «Por la hierba», el single que define su esperado cuarto álbum

El universo de Ángel Stanich vuelve a expandirse, y esta vez lo hace con Por la hierba, el cuarto y definitivo adelanto del álbum que verá la luz el próximo 23 de enero. El cántabro, siempre esquivo y fiel a su aura de trovador psicodélico, presenta un single que no solo adelanta el sonido del disco, sino que además le da nombre y actúa como auténtica “abeja reina” de un panal creativo que llevaba más de cuatro años gestándose.

En Por la hierba, Stanich se mueve entre el country, el synth‑pop barroco y una épica americana que parece surgir de una Ruta 66 paralela entre Madrid y Barcelona, según la descripción del propio texto promocional. El tema arranca con un aire folk casi de cámara, se adentra en un territorio onírico y termina en un estallido experimental que acompaña un estribillo tan simbólico como devastador: “Llega un momento que no enfocas la carretera, y la impresión será que vas por la hierba”. El relato, cargado de humor absurdo y realismo mágico, funciona como una road movie mental donde conviven referencias a Twin Peaks, Stranger Things, Kafka, Monty Python, Kerouac o Buffalo ’66.

El lanzamiento llega acompañado de la portada —obra de Iñigo Sesma—, la lista completa de canciones y la apertura de la preventa del álbum, según confirma la web oficial del artista. Además, Por la hierba se suma a los adelantos previos Os traigo amor, He ido más allá y Poquita fe, todos ellos ya disponibles en plataformas digitales. Con este cuarto avance, Stanich termina de perfilar el mapa sonoro de un disco que promete ser su trabajo más cohesionado, con un espíritu de colmena que conecta todas las piezas del puzle.

Un ermitaño del pop que ha construido una carrera única en el indie español

La trayectoria de Ángel Stanich es una de las más singulares del panorama nacional. Nacido en Santander en 1987, el músico comenzó a hacerse un nombre en la escena independiente a partir de 2007, combinando su labor como profesor de Lengua Castellana y Literatura con una carrera artística marcada por el misterio, la ausencia de exposición mediática y un imaginario propio que lo ha convertido en una figura de culto. Su estilo, autodefinido como “cantautor lisérgico”, mezcla folk rock, psicodelia, humor surrealista y una narrativa plagada de referencias culturales que van desde la literatura beat hasta la cultura pop televisiva. Su voz, inconfundible y rasgada, y su forma de escribir canciones —llenas de metáforas, personajes improbables y escenarios fronterizos— han sido claves para su identidad artística.

A lo largo de su discografía, Stanich ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su esencia. Tras años de giras, EPs y colaboraciones, su cuarto álbum —que se publicará el 23 de enero— llega después de más de cuatro años de silencio discográfico, un periodo en el que el artista ha ido dejando pistas a través de singles como Os traigo amor, una pieza retro‑ochentera con mensaje pacifista; Poquita fe, un juguete synth‑pop que amplía su paleta sonora; o He ido más allá, otro de los adelantos. Con Por la hierba, Stanich parece cerrar el círculo y ofrecer la clave conceptual de un disco que, según el propio texto promocional, funciona como un panal donde cada canción vibra en sintonía con las demás. Su próxima gira, ya anunciada en su web oficial, confirma que 2026 será un año decisivo para un artista que, sin necesidad de grandes focos, ha logrado construir una de las carreras más coherentes, personales y respetadas del indie español.

