Ángel Stanich vuelve a descolocarnos con «Poquita fe», un nuevo giro en su universo lisérgico

Ángel Stanich vuelve a jugar al despiste —y a ganar— con Poquita fe, el tercer adelanto de su inminente cuarto álbum, previsto para publicarse próximamente según su sello. El cántabro, conocido por su habilidad para convertir lo cotidiano en parábola surrealista, entrega ahora un “travieso juguete bailable” que se mueve entre el synth pop y la new wave, una dirección sonora que amplía el mapa estilístico que ya había insinuado con Os traigo amor y He ido más allá.

En Poquita fe, Stanich construye un diálogo improbable entre un ángel —inspirado en el personaje Jonathan Smith interpretado por Michael Landon en Autopista hacia el cielo— y un protagonista apático que parece sacado de la serie Poquita fe (2023–), encarnado por Raúl Cimas. El resultado es una parábola pop sobre la resignación generacional, la apatía social y ese “magnífico aburrimiento” que, según el propio artista, define a un tipo de personaje que “sigue respirando por milagro”.

El single está repleto de guiños culturales: desde Radio Futura hasta Hayao Miyazaki, pasando por Morgan Freeman en Como Dios, las zapatillas J’hayber o incluso ecos de discursos de Mariano Rajoy (“mejor peor, mejor…”). Todo ello envuelto en una producción compartida entre el propio Stanich y Juan Torán, grabada en Estudio Bien y con la participación habitual de Luis García Vega, Lete Moreno, Hipólito y Eva Menard.

Con esta nueva canción, Stanich reclama su lugar como figura singular dentro de la escena: un cantautor de culto, hermético y con un imaginario propio que lo ha convertido en uno de los nombres más personales del indie nacional. Su perfil biográfico lo confirma: un “lysergic songwriter” con voz peculiar, referencias alucinógenas y un universo narrativo que mezcla carretera, humor ácido y crítica social.

Un ermitaño del pop con una trayectoria tan singular como coherente

La carrera de Ángel Stanich es una anomalía deliciosa dentro del panorama español. Nacido en Santander en 1987, el músico comenzó a publicar canciones a partir de 2007, aunque su explosión llegó con su debut en largo Camino Ácido, un álbum que lo situó de inmediato como un narrador distinto, capaz de mezclar folk rock, psicodelia y un humor corrosivo que lo convirtió en figura de culto. Su estilo vocal —rasposo, reconocible, casi teatral— y su tendencia a desaparecer entre discos alimentaron su aura de “ermitaño del pop”, un apodo que lo ha acompañado durante años. Tras su debut, Stanich continuó expandiendo su universo con trabajos como Antigua y Barbuda y el EP Máquina, donde ya se intuía su interés por sonidos más eléctricos y atmósferas más densas. Su discografía, aunque no extensa, es profundamente coherente: cada lanzamiento parece una pieza más de un mapa mental que solo él conoce, lleno de carreteras secundarias, personajes extravagantes y reflexiones disfrazadas de chiste privado.

En directo, Stanich ha consolidado una reputación sólida, como demuestran sus apariciones veraniegas en festivales y ciclos como Noches del Botánico, donde adelantó material de su próximo disco y volvió a demostrar su capacidad para transformar su repertorio en una experiencia casi narrativa. Su música, aunque enmarcada en el indie español, bebe de influencias que van desde el folk americano hasta la tradición cantautor española, pasando por destellos de rock alternativo y psicodelia. Con Poquita fe y los adelantos previos, Stanich parece dispuesto a abrir una nueva etapa: más rítmica, más luminosa en lo sonoro, pero igual de afilada en lo conceptual. Si algo ha demostrado en casi dos décadas de carrera es que no necesita prisa ni exposición para mantenerse relevante; le basta con aparecer cuando quiere, soltar una canción que nadie esperaba y volver a desaparecer dejando un rastro de teorías, referencias y sonrisas cómplices entre sus seguidores.

