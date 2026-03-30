Angelo De Augustine abre una nueva etapa con “Empty Shell”, una canción que desnuda su fragilidad con una belleza mínima

Angelo De Augustine vuelve a mostrarse en su versión más íntima con “Empty Shell”, el segundo adelanto de su próximo álbum Angel In Plainclothes, que verá la luz el 24 de abril a través de Asthmatic Kitty. Tras “Mirror Mirror”, este nuevo single profundiza en ese universo delicado y casi suspendido en el aire que caracteriza al cantautor de Los Ángeles, pero con una carga emocional aún más directa.

El propio De Augustine reconoce que esta fue la primera canción escrita para el disco, y que hablar de ella resulta casi imposible sin restarle significado: “Fue la primera canción escrita del conjunto que formaría el álbum. No sé cómo hablar de una canción así sin abaratar la experiencia de escucharla. Tienes que escucharla para entender”. Esa sensación de vulnerabilidad absoluta atraviesa cada segundo de “Empty Shell”, una pieza que parece construida para no romperse, sostenida por una voz que roza el susurro y una instrumentación mínima.

El lanzamiento llega acompañado de un cortometraje dirigido por Ramez Michel Silyan y titulado Can I Come Back To Earth?. Sobre él, De Augustine explica: “Quería hacer un documento de dónde estoy ahora y un reconocimiento a los años de sufrimiento que he soportado. En mi vida oscilo entre proteger mi privacidad y querer compartir lo que hago. Este pequeño film es la ventana del tamaño adecuado: lo bastante pequeña para un vistazo, pero lo bastante grande para dejar atrás, mostrando que en algún momento existí en la tierra”. El resultado es una pieza visual que complementa la canción sin explicarla, pero sí ampliando su contexto emocional.

Con Angel In Plainclothes, De Augustine parece dispuesto a ofrecer su trabajo más honesto hasta la fecha, un disco que nace de la introspección y del deseo de encontrar un equilibrio entre la necesidad de expresarse y la de protegerse. “Empty Shell” funciona como una invitación a entrar en ese espacio interior, frágil pero luminoso, donde cada detalle importa.

Angelo De Augustine, una trayectoria que convirtió la delicadeza en un lenguaje propio dentro del folk contemporáneo

Desde sus primeros trabajos con Asthmatic Kitty, Angelo De Augustine se ha consolidado como una de las voces más sensibles y personales del folk actual. Su música, marcada por arreglos mínimos y una interpretación casi confesional, ha evolucionado desde la intimidad casera de Swim Inside the Moon hasta la colaboración con Sufjan Stevens en A Beginner’s Mind, donde exploró un enfoque más cinematográfico. Con Angel In Plainclothes, el artista parece regresar a un territorio más introspectivo, pero con una madurez emocional que amplía su paleta sin perder su esencia. Su obra se ha convertido en un refugio para quienes buscan canciones que hablen desde la vulnerabilidad, la memoria y la búsqueda de sentido, consolidando a De Augustine como un referente del folk más delicado y espiritual.

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