Animal Collective lanza el vibrante sencillo «Love on the Big Screen»

Animal Collective regresa con fuerza en 2025 con su nuevo sencillo Love on the Big Screen, disponible en plataformas digitales a través de Domino Records. Producido por Avey Tare y Adam McDaniel, grabado y mezclado en Drop of Sun Studios en Asheville, Carolina del Norte, y masterizado por Dave Cooley, el tema fusiona psicodelia lo-fi con un toque nostálgico que recuerda sus raíces de los 2000. Acompañado por un visualizador dirigido por Danny Perez, el sencillo marca su primera música nueva desde el álbum de 2023 Isn’t It Now?.

El lanzamiento digital precede a una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas, que incluirá el lado B Buddies on the Blackboard y estará disponible el 1 de agosto. Este retorno ha generado entusiasmo, con medios destacando su sonido experimental y caleidoscópico. Además, Panda Bear lanzó Sinister Grift en febrero, mientras Geologist colaboró en A Shaw Deal, mostrando la vitalidad creativa de los miembros.

Tras la reedición de Sung Tongs por su 20 aniversario y la grabación en vivo Sung Tongs Live at the Theatre at Ace Hotel en 2024, Animal Collective reafirma su legado en el pop experimental, invitando a los fans a un viaje sonoro único.

Animal Collective: Pioneros del pop psicodélico experimental

Animal Collective, formado a finales de los 90 en Baltimore por Avey Tare (David Portner), Panda Bear (Noah Lennox), Geologist (Brian Weitz) y Deakin (Josh Dibb), ha redefinido el paisaje del pop experimental con su enfoque innovador. Desde sus inicios, la banda ha combinado psicodelia, folk y electrónica, creando un sonido que desafía géneros. Su debut, Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished (2000), grabado por Avey Tare y Panda Bear, marcó el inicio de su exploración sónica. Con álbumes como Sung Tongs (2004) y Feels (2005), ganaron reconocimiento por su estilo visceral y melódico, consolidándose con Merriweather Post Pavilion (2009), un hito del pop psicodélico que fusiona texturas electrónicas y armonías exuberantes, considerado un clásico moderno.

La discografía de Animal Collective abarca 12 álbumes de estudio, incluyendo Strawberry Jam (2007), Centipede Hz (2012) y Isn’t It Now? (2023), además de EPs como Fall Be Kind (2009) y proyectos en vivo como Sung Tongs Live at the Theatre at Ace Hotel (2024). Cada miembro aporta su visión única, con Panda Bear lanzando aclamados discos en solitario como Person Pitch (2007) y Geologist colaborando en proyectos experimentales. Su capacidad para reinventarse, junto a su estética visual liderada por colaboradores como Danny Perez, ha mantenido su relevancia. Con el reciente sencillo Love on the Big Screen (2025), Animal Collective sigue siendo un faro de creatividad en la música contemporánea.

