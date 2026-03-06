Anne Hathaway se adentra en el pop contemporáneo con “Burial”, un adelanto inesperado y magnético de la banda sonora de Mother Mary

La irrupción de Anne Hathaway en el pop contemporáneo con “Burial” es uno de esos movimientos que nadie veía venir pero que, una vez escuchado el resultado, encaja con sorprendente naturalidad. El tema, primer adelanto de la banda sonora de Mother Mary, llega firmado por un equipo creativo de primer nivel: Charli XCX, Jack Antonoff y George Daniel, responsables de algunos de los sonidos más influyentes del pop reciente. Según recoge la información publicada por Pitchfork, el single forma parte de un álbum de siete canciones interpretadas íntegramente por Hathaway y producido por Charli XCX, Antonoff y FKA twigs, quien también participa en la película.

“Burial” no tiene relación alguna con el productor británico del mismo nombre, y funciona como carta de presentación de un proyecto que mezcla narrativa cinematográfica y sensibilidad pop. La película, dirigida por David Lowery, sigue a una estrella del pop —interpretada por Hathaway— que se reencuentra con su antigua amiga y estilista, encarnada por Michaela Coel. En ese contexto, la canción se convierte en una extensión emocional del personaje, un reflejo de su vulnerabilidad y de la tensión entre fama, identidad y relaciones rotas. Hathaway ya había demostrado solvencia vocal en Río y Los Miserables, pero aquí se adentra en un terreno distinto: un pop emocional, pulido y contemporáneo, moldeado por tres de los productores más influyentes de la última década.

El álbum Mother Mary: Greatest Hits, que verá la luz el 17 de abril, incluirá temas como Holy Spirit, My Mouth Is Lonely For You o Blue Flame, y supone también un nuevo capítulo en la expansión artística de Charli XCX, cada vez más presente en proyectos audiovisuales. Para Hathaway, “Burial” es una oportunidad de explorar un registro distinto sin perder su capacidad interpretativa, demostrando que su voz puede sostener un proyecto musical completo .

Anne Hathaway: versatilidad y búsqueda constante de nuevos registros

Desde su debut a principios de los 2000, Anne Hathaway ha construido una trayectoria que combina éxito comercial, reconocimiento crítico y una sorprendente capacidad para reinventarse. Tras hacerse conocida con The Princess Diaries, consolidó su prestigio con papeles en Brokeback Mountain, Rachel Getting Married o The Devil Wears Prada. Su Oscar por Los Miserables confirmó su talento vocal y su entrega interpretativa, mientras que proyectos recientes como Eileen, WeCrashed o Mother Mary muestran su interés por personajes complejos y narrativas arriesgadas. Su incursión en el pop con “Burial” no es un simple experimento: es la evolución natural de una artista que nunca ha tenido miedo de cruzar fronteras creativas y que sigue ampliando su repertorio con cada nuevo proyecto.

