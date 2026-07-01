Cincuenta años después de que un trágico accidente de tráfico truncara en 1976 la vida de Poncho González y José Luis Avellaneda, dos de los pilares de Los Ángeles, el cancionero de la banda granadina regresa al presente con un proyecto que rehúye deliberadamente la nostalgia de museo. Se llama El Eco de Los Ángeles · 1976 · 2026 · Recordando a Poncho González, y su primera carta de presentación ya está aquí: una relectura de «Momentos» firmada por Anni B Sweet y Pedro de Dios, guitarrista de Guadalupe Plata.

Un diálogo entre generaciones: así suena la nueva «Momentos»

La delicadeza vocal de Anni B Sweet, quien además de su propia carrera cuenta con unas cuantas e interesantes colaboraciones en la escena indie española —de Los Estanques a Ángel Stanich— se funde aquí con la guitarra cruda y afilada de Pedro de Dios, la mitad instrumental de Guadalupe Plata. El resultado es una versión que no busca la reverencia servil ni el simple ejercicio de estilo: ambos artistas se sumergen en la melancolía intrínseca de la pieza original para reconstruirla desde sus cimientos, trasladando el clásico sesentero a una sensibilidad completamente contemporánea sin traicionar su esencia melódica.

Este sencillo funciona como prólogo de un doble álbum que, según sus impulsores, «articula el pasado y el presente a través de un diálogo generacional». Si el primer volumen, grabado hace dos décadas, fue un homenaje desde la admiración, este segundo cierra el ciclo con una naturalidad que sus responsables describen como pasmosa.

El Eco de Los Ángeles: un elenco entre veteranía y vanguardia

El proyecto nace del impulso de Popi González y Pablo González, hijos de Poncho, junto a José Antonio Sánchez (Producciones Peligrosas), Miguel Martín (Unidad y Armonía) y Jesús Coca (Alta Solana). Lejos de quedarse en la labor de archivo, plantean un ejercicio de preservación emocional y familiar en el que Granada vuelve a reivindicarse como cordón umbilical del pop y el rock español.

La lista de participantes confirmados en el doble álbum es un mapa por sí sola del indie y el rock granadinos de las últimas cuatro décadas: Soleá Morente, Miguel Ríos, Rafael Amargo, José Ignacio Lapido, José Antonio García y Víctor Lapido (091), Antonio Arias y Juan Codorníu (Lagartija Nick), Jota y Florent (Los Planetas), Juan Alberto de Niños Mutantes, Quini Almendros (La Guardia) o Napoleón Solo, entre muchos otros. Conviven ahí la generación que vivió a Los Ángeles en directo y la que hoy sostiene la escena granadina, demostrando que la solidez compositiva del grupo original soporta cualquier transmutación sonora sin perder identidad.

En torno al 50 aniversario, el último trimestre de 2026 traerá actividades paralelas: una exposición con material inédito, archivos de prensa, objetos personales y cartelería original, un ciclo de conferencias sobre la génesis del pop español, y un concierto conmemorativo con un cartel de artistas invitados aún por desvelar.

Los Ángeles y Poncho González: el pop granadino que marcó los sesenta

Antes de convertirse en leyenda, Alfonso «Poncho» González Rodríguez nació en Algeciras en 1943 y se crió entre la música, la pesca submarina y los riñones al Jerez, según recuerdan quienes lo conocieron. Adquirió su primera guitarra en Gibraltar antes de que su familia se trasladara a Granada, donde se convertiría en líder, batería y voz solista de una banda formada en 1963 como Ángeles Azules y rebautizada en 1966 como Los Ángeles. Bajo el sello Hispavox, el grupo grabó éxitos que siguen sonando hoy como «98.6», «Mañana, mañana», «Créeme», «Mónica», «Abre tu ventana» y, por supuesto, «Momentos». La muerte de Poncho junto a José Luis Avellaneda, en septiembre de 1976, cuando el granadino de adopción tenía apenas 33 años, dejó un vacío que en 2006 su hijo Alfonso «Popi» González intentó llenar reactivando la banda junto a Agustín y Carlos, miembros originales, con motivo del 40 aniversario.

▶ «Momentos» — Anni B Sweet y Pedro de Dios (Guadalupe Plata) | 17 de junio de 2026 | El Eco de Los Ángeles

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