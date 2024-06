ANOHNI y The Johnsons: Un renacimiento musical con “Breaking”

Tras un silencio que parecía eterno, ANOHNI y The Johnsons han vuelto a la escena musical con una fuerza renovada y un sencillo que promete ser el preludio de una nueva era para la banda. El nuevo tema, Breaking, es una balada elegante y sobria que destila la esencia de ANOHNI con su voz característica sobre una guitarra delicada y lo que podría ser una flauta, creando una atmósfera encantadora.

La canción, coescrita con el productor Jimmy Hogarth, conocido por su trabajo en grandes discos pop, es parte de las sesiones que dieron vida al aclamado álbum de 2023, My Back Was A Bridge For You To Cross. Este lanzamiento llega justo antes de su primera gira por Norteamérica en 15 años, anunciada la semana pasada, y que también incluirá una parada especial en España.

El próximo 18 de junio de 2024, ANOHNI y The Johnsons se presentarán en el marco de las Noches del Botánico en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, un evento que promete ser una experiencia única para los fans y un hito en la carrera de la banda. ¿Sonará allí este recién estrenado Breaking?