Aphex Twin vuelve a sorprender con dos nuevas joyas en SoundCloud

El universo de Aphex Twin nunca deja de moverse entre lo inesperado y lo fascinante. En pleno fin de semana de Acción de Gracias, Richard D. James decidió regalar a sus seguidores dos nuevas piezas en su ya mítico perfil de SoundCloud (user18081971). Los temas, titulados Zahl am1 live track 1 y Zahl am1 live track 1c f760m1 unfinshd, son dos versiones alternativas de la misma composición, mezcladas en la mesa Zähl que da nombre al corte. La primera se inclina hacia un paisaje más atmosférico y minimalista, mientras que la segunda introduce breaks y percusiones que la acercan a un terreno más clubbing.

El detalle curioso es que ambas subidas llegaron acompañadas de una fotografía del artista en la playa de Italia junto a la cineasta Cordelia Angel Clarke, confirmando lo que hasta ahora era un rumor en foros y redes. En la descripción, James confesó que había recibido “muchas peticiones de este tema desde hace años” y que aún conserva mezclas alternativas que podría compartir más adelante. La publicación refuerza esa dinámica tan propia de Aphex Twin: alternar lanzamientos cuidadosamente planeados —como la reedición de Selected Ambient Works en 2024— con gestos espontáneos que parecen sacados de un archivo personal abierto al azar.

Aunque los temas se presentan como “inacabados”, su acabado es sorprendentemente pulido, con un equilibrio entre nostalgia y frescura que recuerda por qué James sigue siendo una figura central en la electrónica contemporánea. Además, este lanzamiento llega tras el recopilatorio From The Merch Desk (2016-2023), publicado en 2024, que recogía rarezas y material disperso de los últimos años.

La carrera de un pionero que redefinió la electrónica

Hablar de Aphex Twin es hablar de uno de los arquitectos más influyentes de la música electrónica moderna. Nacido en Limerick en 1971 y criado en Cornwall, Richard D. James comenzó a experimentar con sintetizadores y cajas de ritmos en los años 80, hasta que en 1991 publicó su primer EP, Analogue Bubblebath, bajo el sello Rephlex, que cofundó junto a Grant Wilson-Claridge. Su debut en formato largo, Selected Ambient Works 85–92, editado en 1992 por R&S Records, marcó un antes y un después en la escena: un álbum que combinaba texturas ambientales con ritmos techno, abriendo el camino para lo que más tarde se conocería como IDM (Intelligent Dance Music).

Durante los 90, James consolidó su reputación con discos como …I Care Because You Do (1995) y Richard D. James Album (1996), donde su estilo se volvió más complejo y juguetón, y con singles icónicos como Come To Daddy (1997) y Windowlicker (1999), que alcanzaron posiciones destacadas en las listas británicas. Su estética visual, marcada por los inquietantes vídeos de Chris Cunningham, reforzó la leyenda de un artista que no solo hacía música, sino que construía universos.

Una discografía que sigue marcando generaciones

La discografía de Aphex Twin es tan extensa como variada. A lo largo de seis álbumes de estudio bajo ese alias —desde Selected Ambient Works Volume II (1994) hasta Syro (2014), ganador del Grammy a Mejor Álbum Dance/Electrónica en 2015—, James ha explorado desde el ambient más introspectivo hasta el breakbeat más frenético. Su catálogo se expande con decenas de EPs, compilaciones y lanzamientos bajo otros nombres como Polygon Window o Caustic Window, demostrando su obsesión por la experimentación y la multiplicidad de identidades sonoras.

En los últimos años, ha mantenido su relevancia con trabajos como el Collapse EP (2018) y el Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760 (2023), además de reediciones ampliadas de clásicos como Selected Ambient Works Volume II. Cada lanzamiento, ya sea un álbum completo o un tema suelto en SoundCloud, genera expectación global y confirma que Aphex Twin sigue siendo un referente absoluto.

