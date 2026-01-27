Arcane Roots vuelven con una ola expansiva que redefine su futuro musical

La vuelta de Arcane Roots tras ocho años de silencio no es simplemente un regreso: es una declaración de intenciones. El lanzamiento de A Wave Across The Sea, un single de seis minutos que se despliega como una pieza cinematográfica en constante mutación, marca el inicio de una nueva etapa para la banda británica. Publicado a través de Big Scary Monsters, el sello que durante años soñaron con alcanzar, el tema funciona como un punto de inflexión y un círculo que por fin se cierra. Su sonido, más expansivo y experimental que nunca, refleja la madurez de un grupo que ha atravesado cambios vitales profundos desde su separación en 2018. Andrew Groves, ahora acompañado de la vuelta del batería fundador Daryl Atkins y del compositor islandés Bjarni Biering, describe esta nueva etapa como “completamente ilimitada”, una sensación que se percibe en cada giro del nuevo single.

El regreso no se limita al estudio: Arcane Roots ya han confirmado actuaciones en 2000trees —donde encabezarán el escenario Axiom el 10 de julio y ofrecerán un set más íntimo en el Forest Stage el día 11— y en ArcTanGent el 21 de agosto. Además, preparan conciertos de preparacióm que anunciarán próximamente a través de su lista de correo. La expectación es alta, y no es para menos: su última etapa antes del parón dejó un legado sólido y una base de fans que nunca perdió la esperanza de verlos renacer.

De Blood & Chemistry a su renacer: el viaje musical de Arcane Roots

La historia de Arcane Roots es la de una banda que nunca se conformó con lo evidente. Formados en Kingston upon Thames en 2006, comenzaron como un trío que mezclaba alternative rock, post-hardcore, math rock y un gusto evidente por la experimentación. Tras varios EPs autoeditados, dieron el salto con su primer álbum, Blood & Chemistry (2013), un trabajo que consolidó su reputación como una de las propuestas más inquietas de la escena alternativa británica. Su combinación de riffs afilados, estructuras impredecibles y melodías emotivas les situó rápidamente en el radar de medios especializados y festivales. Dos años después, el EP Heaven & Earth (2015) confirmó su ambición sonora, ampliando su paleta hacia terrenos más atmosféricos sin perder la intensidad que los caracterizaba.

En 2017 publicaron Melancholia Hymns, quizá su obra más arriesgada y divisiva, donde abrazaron sintetizadores, texturas electrónicas y un enfoque más contemplativo. Aunque sorprendió a parte de su base de seguidores, también les abrió nuevas puertas y demostró que no temían reinventarse. Su último lanzamiento antes de la separación, el EP Landslide (2018), funcionó como una despedida emocional y un cierre de ciclo. Tras anunciar su disolución ese mismo año, cada miembro siguió caminos distintos: algunos se mudaron al extranjero, otros formaron familias y otros se alejaron temporalmente de la música. Sin embargo, la posibilidad del regreso siempre estuvo latente, como reconoció el propio Andrew Groves. Hoy, con una formación ampliada y una visión renovada, Arcane Roots parecen más preparados que nunca para escribir un nuevo capítulo en su historia.

